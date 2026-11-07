Αναλυτικά όσα αναφέρει.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κράτος εισπράττει πολύ περισσότερα από τη φορολογία, ενώ η κυβέρνηση προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα σημαντικά υψηλότερα από τους αρχικούς της στόχους», υπογραμμίζει σε δήλωσή του με αφορμή τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ο Νίκος Παππάς, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο εισέπραξε 2,5 δισ. ευρώ περισσότερο ΦΠΑ από πέρυσι. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει τις καθημερινές αγορές των πολιτών. Όταν οι τιμές αυξάνονται, αυξάνεται και το ποσό του φόρου που καταβάλλεται για την ίδια ποσότητα αγαθών», σημειώνει, καλώντας την κυβέρνηση «να εξηγήσει πώς αξιοποιεί τα αυξημένα φορολογικά έσοδα και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να επιστρέψει ουσιαστικό μέρισμα στην κοινωνία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία. Προτείνουμε μηδενισμό του ΦΠΑ για έξι μήνες σε επιλεγμένα βασικά τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικά είδη, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι μήνες. Η πρόταση καλύπτει, μεταξύ άλλων, γάλα και γαλακτοκομικά, κρέας, αυγά, φρούτα, λαχανικά, προϊόντα αρτοποιίας και βρώσιμα έλαια», αναφέρει ο Ν. Παππάς, εξηγώντας πως «η εφαρμογή της πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε η φορολογική ελάφρυνση να περνά στις τελικές τιμές» και ότι «η ίδια τροπολογία προβλέπει επίσης μόνιμη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά που καλύπτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Η συστηματική δημοσιονομική υπεραπόδοση πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος ζωής και ενισχύουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών», συνεχίζει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει αναλυτικά την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, τη διαφορά των προβλεπόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων από τους αρχικούς στόχους και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της εξάμηνης παρέμβασης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων».