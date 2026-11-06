Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του αγροτικού πετρελαίου με μειωμένο κόστος φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την επιστροφή στους πρατηριούχους τόσο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ, με πληρωμές τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Με την απόφαση τροποποιείται το πλαίσιο διάθεσης πετρελαίου κίνησης στους δικαιούχους αγρότες μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Στόχος των αλλαγών είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής των φόρων στα πρατήρια, τα οποία διαθέτουν το καύσιμο στους παραγωγούς με άμεση έκπτωση κατά την αγορά.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιστρέφεται στους πρατηριούχους υπολογίζεται με συντελεστή 0,41 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου. Παράλληλα, επιστρέφεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί στο συγκεκριμένο ποσό του φόρου.

Με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, η συνολική ελάφρυνση αντιστοιχεί σε 0,5084 ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, για αγορά 1.000 λίτρων αγροτικού πετρελαίου, η συνολική μείωση της επιβάρυνσης μπορεί να φτάσει τα 508,40 ευρώ, εφόσον η ποσότητα καλύπτεται από το δικαιούμενο όριο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ταχύτερη επιστροφή των ποσών στα πρατήρια. Σύμφωνα με την απόφαση, οι καταβολές θα πραγματοποιούνται με ελάχιστη συχνότητα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ενώ εάν η ημέρα πληρωμής συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η καταβολή μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη.

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Η επιστροφή αφορά τις πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που διατέθηκαν στους δικαιούχους αγρότες και προϋποθέτει την έκδοση και ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών παραστατικών στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Για κάθε συναλλαγή, ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης με έκπτωση του ΕΦΚ. Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, πραγματοποιείται σάρωση του κωδικού QR ή καταχώριση των στοιχείων του παραστατικού. Μετά την επαλήθευση, ενημερώνεται αυτόματα η υπολειπόμενη ετήσια ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται να προμηθευτεί ο αγρότης με έκπτωση.

Παράλληλα, η απόφαση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της μέγιστης ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας, με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και την αναπροσαρμογή τους σύμφωνα με τα δεδομένα του τρέχοντος έτους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους νεοεισερχόμενους επαγγελματίες αγρότες, για τους οποίους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων δικαιούμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία φυτικής ή ζωικής παραγωγής.

Η νέα διαδικασία συνοδεύεται από ελέγχους, καθώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δικαιούμενη ή χρήση του καυσίμου για δραστηριότητες εκτός γεωργίας, προβλέπεται ανάκτηση των αντίστοιχων ποσών ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη επιστροφής των ποσών στους πρατηριούχους χωρίς συμψηφισμό με τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.