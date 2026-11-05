Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου.

Μια σειρά σημαντικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα ρυθμίσεων για την ανώτατη εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ειδική αγωγή, την εκκλησιαστική εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αποτελεί η ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ – Νέο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Με το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπεται η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ και η ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Το νέο Τμήμα θα διαθέτει πρόγραμμα σπουδών διάρκειας πέντε ετών, συνολικά 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ενώ η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028. Παράλληλα, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, καθώς και ρυθμίσεις για τη μεταφορά του προσωπικού.

600 οργανικές θέσεις κληρικών Ομογένειας

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας, με στόχο την υποστήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και των κληρικών που υπηρετούν τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και στη λειτουργία των ΑΕΙ, με ρυθμίσεις που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, την ενίσχυση της ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τη δυνατότητα εισαγωγής αλλοδαπών υποψηφίων με International Baccalaureate (IB) σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Την αποζημίωση πρακτικής άσκησης προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.

Ειδική Αγωγή: Νέες δυνατότητες για μαθητές με αναπηρία

Ιδιαίτερη θέση στο νομοσχέδιο έχουν οι παρεμβάσεις που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με προβλέψεις για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία. Η παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από τους καταρτιζόμενους με αναπηρία που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Η δημιουργία προγράμματος επιχορήγησης για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού μαθητών και φοιτητών με αναπηρία.Η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων αξιολόγησης προς τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών αιτημάτων.

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Αντίστροφη μέτρηση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Παράλληλα, εισάγεται πιλοτικά η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, ενώ προβλέπονται πρόσθετες ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο με την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων και στην Α και Β Λυκείου.

Ρυθμίσεις για εκπαιδευτικούς και ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Στο πεδίο του εκπαιδευτικού προσωπικού περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, στον τόπο διαμονής του ατόμου που τελεί υπό τη δικαστική τους συμπαράσταση.

Ενίσχυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην προώθηση της αειφορίας στην εκπαίδευση.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ