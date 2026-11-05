Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο σηματοδοτεί τη μετάβαση της Alpha Bank από την περίοδο ανασυγκρότησης και ενίσχυσης του ισολογισμού σε μια φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης, με έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων.

Νέους, φιλόδοξους στόχους για την κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και τις αποδόσεις προς τους μετόχους θέτει η Alpha Bank, η οποία παρουσίασε σήμερα το στρατηγικό σχέδιο «Alpha Accelerated» για την περίοδο 2026-2030. Η τράπεζα επιδιώκει να ξεπεράσει τα 1,4 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έως το τέλος της πενταετίας, να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16% και να διαθέσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για διανομές στους μετόχους ή νέες επενδύσεις. Παράλληλα, προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, με βασικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην επιχειρηματική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και τις επενδυτικές υπηρεσίες.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο σηματοδοτεί τη μετάβαση της Alpha Bank από την περίοδο ανασυγκρότησης και ενίσχυσης του ισολογισμού σε μια φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης, με έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους στόχους που ανακοινώθηκαν, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 0,41 ευρώ το 2026 σε 0,63 ευρώ το 2030, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 12%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 850 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση περίπου 9%. Η ενίσχυση των προμηθειών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τη σχετική εξάρτηση της κερδοφορίας από τα επιτοκιακά περιθώρια, αυξάνοντας τη συνεισφορά δραστηριοτήτων που απαιτούν μικρότερη δέσμευση εποπτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανταμοιβή των μετόχων, καθώς η Alpha Bank σχεδιάζει να δημιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια ύψους 7,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030. Από αυτά, περισσότερα από 4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα για διανομές ή επενδυτικές ευκαιρίες την περίοδο 2027-2030. Το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει περίπου 2 δισ. ευρώ σε τακτικά μερίσματα μετρητών και επιπλέον δυνατότητα διανομών περίπου 2 δισ. ευρώ, μέσω μετρητών, επαναγοράς ιδίων μετοχών ή συνδυασμού των δύο.

Παράλληλα, το ποσοστό των δημοσιευμένων κερδών που θα διανέμεται ως τακτικό μέρισμα σε μετρητά αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 40% έως το 2028.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι σχετικές αποφάσεις θα εξαρτώνται από την υλοποίηση του σχεδίου, τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η στρατηγική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου επιχειρηματικής τραπεζικής, του Universal Business Bank, που θα συνδυάζει χρηματοδοτήσεις, διαχείριση διαθεσίμων, πληρωμές, επενδυτική τραπεζική και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Alpha Bank αξιοποιεί την υφιστάμενη παρουσία της στην εταιρική τραπεζική, όπου εξυπηρετεί περίπου 4.700 εταιρικούς πελάτες και διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων 24,4 δισ. ευρώ το 2025. Ο δεύτερος πυλώνας, Wealth & Personal Banking, επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση ιδιωτών, συνδυάζοντας καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές, αποταμίευση, επενδύσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δύο δραστηριοτήτων αναμένεται να διαδραματίσει η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η οποία διευρύνει την πρόσβαση των πελατών σε διεθνείς αγορές και εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Σημαντικό μέρος του μετασχηματισμού συνδέεται με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η τράπεζα σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικές υποδομές και εφαρμογές έως το 2030, ενώ το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στη δημιουργία επαναλαμβανόμενης ετήσιας αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτοματοποίησης, αξιοποίησης δεδομένων και απλούστευσης διαδικασιών, επιδιώκεται η μείωση του χρόνου διάθεσης νέων προϊόντων στην αγορά κατά περισσότερο από 30%. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα προβλέπεται να υποχωρήσει από 39% το 2026 σε περίπου 34% το 2030, παρά τη συνέχιση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές υπηρεσίες.

Η διοίκηση θέτει επίσης ως προτεραιότητα τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού, με στόχο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2%, κόστος κινδύνου κοντά στις 45 μονάδες βάσης και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 περίπου 13% έως το 2030.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στην παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου «Alpha Accelerated» για την περίοδο 2026-2030 υπογράμμισε ότι η τράπεζα εισέρχεται στον νέο στρατηγικό κύκλο από θέση μεγαλύτερης ισχύος, έχοντας υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του προηγούμενου σχεδίου.

«Η Alpha Bank εισέρχεται σε αυτόν τον νέο στρατηγικό κύκλο από θέση μεγαλύτερης ισχύος. Έχουμε διευρύνει τις δυνατότητές μας, έχουμε εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, έχουμε ενισχύσει την παρουσία μας σε κρίσιμες κατηγορίες πελατών και έχουμε εδραιώσει συνεργασίες που αυξάνουν ουσιαστικά το εύρος όσων μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Το περιβάλλον γύρω μας εξελίσσεται. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον περισσότερα από απλή χρηματοδότηση. Αναζητούν υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, λύσεις διαχείρισης διαθεσίμων, στρατηγικές συμβουλές και διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές. Οι ιδιώτες, από την άλλη, αναζητούν υποστήριξη και καθοδήγηση για τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, την ασφαλιστική κάλυψη και τη συνταξιοδότησή τους. Καθώς οι οικονομικές ανάγκες γίνονται πιο σύνθετες, η φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε έναν ακόμη πιο ουσιαστικό και πολύτιμο συνεργάτη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Αυτή η φιλοδοξία αποτυπώνεται στο στρατηγικό μας σχέδιο, το Alpha Accelerated. Η στρατηγική μας βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς μοχλούς ανάπτυξης, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Μαζί, μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, να αυξήσουμε τη διείσδυση των προϊόντων μας και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο και περισσότερο διαφοροποιημένο προφίλ κερδοφορίας.

Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής ανάπτυξης, διευρύνοντας τις δυνατότητές μας να παρέχουμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχύοντας τη διεθνή μας εμβέλεια. Η τεχνολογία, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας αποτελεσματικότερα και να λειτουργούμε με υψηλότερη παραγωγικότητα. Στον πυρήνα της φιλοδοξίας μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις δεξιότητες και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε να λειτουργούν ως Μία Τράπεζα γύρω από τις ανάγκες των πελατών μας.

Για την επόμενη περίοδο, η εστίασή μας είναι σαφής: υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας, πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, αύξηση των διανομών προς τους μετόχους και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους. Με ορίζοντα το 2030, στοχεύουμε σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (normalised) περίπου 16% και ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 12%, διαθέτοντας περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για διανομές προς τους μετόχους».