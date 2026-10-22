Την Σπάρτα Πράγας αντιμετωπίζει σήμερα ο Ολυμπιακός στις 22:00 στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Σπάρτα Πράγας στο Γ. Καραϊσκάκης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι προέρχονται από τη νίκη στη Μασσαλία με 1-0 επί της Μαρσέιγ, ενώ είχαν επικρατήσει και της Γιαγκελόνια με 2-1 στην 1η αγωνιστική. Κάπως έτσι βρίσκονται στη 10η θέση με έξι βαθμούς και με ενδεχόμενη νίκη επί του τσεχικού συλλόγου θα πάνε στους εννέα βαθμούς και θα βάλουν γερές βάσεις ακόμα και για την οχτάδα.

Από την άλλη η ομάδα από την Πράγα προέρχεται από το ισόπαλο 1-1 με τη Λίλεστρομ, ενώ την πρώτη αγωνιστική είχε νικήσει με 4-1 την Αραράτ – Αρμενίας. Στην 11η θέση βρίσκεται η Σπάρτα με τέσσερις βαθμούς.

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Magenta Sports 3 και από τον ΑΝΤ1.