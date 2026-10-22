Τον εκλιπόντα βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες ασθενής που επισκέφθηκε το ιατρείο.

Σοκ έχει προκαλέσει η στην Εύβοια η είδηση του θανάτου γνωστού γυναικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία, αργά το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Ο 65χρονος γιατρός εργαζόταν επίσης σε μεγάλο μαιευτήριο των Αθηνών (ΡΕΑ).

Τον εκλιπόντα βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ασθενής που επισκέφθηκε το ιατρείο, ωστόσο μετά από αναμονή αρκετής ώρας μπήκε στο γραφείο του όπου τον είδε πεσμένο μπρούμυτα.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ιατροδικαστική έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του.