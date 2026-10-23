«Εμείς δεν λέμε ότι ακρωτηριάστηκε η χώρα, λέμε όμως ότι διπλωματικά είχαμε μια ήττα διότι η κυβέρνηση το καλοκαίρι μιλούσε για οριοθέτηση ΑΟΖ, για βελτίωση των σχέσεων, ότι είχαν κλείσει οι πληγές που είχαν ανοίξει το 2019», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Καλογερόπουλος με έναν δικό του τρόπο απέδειξε απλά ότι αυτή η γραμμή που έχει η κυβέρνηση, όπου όποιος τολμάει να πει ότι κάτι έγινε λάθος ‘’είναι ανθέλληνας’’, είναι μια γραμμή που δεν στέκεται σε καμία κριτική και είναι και επικίνδυνη», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

«Εγώ, όμως, πιο πολύ θα έμενα στη δήλωση του κ. Καιρίδη, ο οποίος στην ουσία είπε ακριβώς ότι πρόκειται για μια διπλωματική ήττα. Ο κ. Καιρίδης έκανε μια δήλωση – ο οποίος ξέρει και το αντικείμενο, δεν είναι ένας άνθρωπος εννοώ ο οποίος τα βλέπει επιφανειακά, αλλά μπορεί να αντιληφθεί την ουσία πολύ καλά – πήρε πολύ ξεκάθαρη θέση και είπε ότι είναι μια ακρότητα, ένας παραλογισμός. Ότι είναι μια πολιτική ήττα. Ότι είναι κατάπτυστη η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία μίλησε για διμερείς διαφορές. Εδώ, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, είναι άλλο να πεις ‘’μια μεγάλη εθνική ήττα’’, εμείς δεν λέμε ότι ακρωτηριάστηκε η χώρα, λέμε όμως ότι διπλωματικά είχαμε μια ήττα διότι η κυβέρνηση το καλοκαίρι μιλούσε για οριοθέτηση ΑΟΖ, για βελτίωση των σχέσεων, ότι είχαν κλείσει οι πληγές που είχαν ανοίξει το 2019. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ότι το 2019 πιάστηκε στον ύπνο το τότε υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας. Και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία μας έλεγε ότι όλα βαίνουν καλά, ότι είναι σαν να μην υπάρχει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ξαφνικά βλέπουμε αυτό το αφήγημα να ακυρώνεται και να ενώνονται αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη, αμφισβητώντας κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς απευθείας στην πρώτη ανακοίνωση του κ. Μάντζου, των ευρωβουλευτών, του κ. Μανιάτη, λέμε ότι προφανώς είναι ανυπόστατο. Προφανώς είναι παράνομο, γιατί προσβάλλει κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν βλέπει την Κρήτη, δεν βλέπει νησιά. Αλλά δεν αρκεί μόνο μεταξύ μας να λέμε ότι είναι ανυπόστατο», ανάφερε, σημειώνοντας ότι «η Τουρκία στην προσπάθεια γκριζοποίησης στρατηγικά βάζει στο τραπέζι παράνομες διεκδικήσεις, οι οποίες όμως όσο κανονικοποιούνται ως ζητήματα και βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες -έναν κεντρικό παράγοντα στο σύστημα παγκόσμιας ασφάλειας – να λέει ‘’είναι μια διμερής διαφορά’’ ενώ έχουμε μια κατάφωρη προσβολή του διεθνούς δικαίου. Άρα, τι εννοώ; Όταν η Τουρκία βάζει θέματα παράλογα, παρανοϊκά, ανυπόστατα, τα οποία όμως μένουν στην ατζέντα, αυτό κλιμακώνει μια προκλητικότητα που θέλει απάντηση».

«Για να μην τη δεχτείς, πήγαινε τώρα να διεκδικήσεις έμπρακτη στήριξη που δεν θα μένει μόνο στις δηλώσεις υποστήριξης. Δεν τις υποτιμώ τις δηλώσεις υποστήριξης. Να πάει όμως ένα βήμα παραπάνω στις κυρώσεις και στη Λιβύη και στην Τουρκία. Να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα στρατηγικού και οικονομικού περιεχομένου», τόνισε και πρόσθεσε πως «τώρα είναι η ώρα για κυρώσεις».

Ακόμη, ο κ. Τσουκαλάς ανάφερε: «Επίσης εμείς δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει προειδοποίηση για τον GSI στην Τουρκία», ενώ σχολιάζοντας την επιστολή του Τούρκου ΥΠΕΞ είπε: «Είναι σαν να μπορεί ο κ. Φιντάν, η Τουρκία δηλαδή, να απαιτήσει ή να οριοθετήσει έναν πρόδρομο συνεννόησης. Η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι αντικείμενο συζήτησης».

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Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ερωτηθείς αν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης πρέπει να ποντιστεί με κόστος, ακόμη και με μια νέα ελληνοτουρκική κρίση, ο Εκπρόσωπος Τύπου απάντησε: «Αν η Τουρκία εξαρτά το αν θα βγάλει πλοία από την ειδοποίηση, είναι σαν να λέει ‘’κάνε με παίκτη στη δική σου σφαίρα επιρροής’’. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Η γνώμη μας είναι ότι σήμερα έχει τη δύναμη η Ελλάδα, πρέπει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς να διστάσει».

«Το καλώδιο πρέπει να ποντιστεί, ειδικά τώρα που η Τουρκία έχει κλιμακώσει την προκλητικότητα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «η χώρα δεν μπορεί να στείλει ένα μήνυμα δισταγμού. Είμαι σαφής. Πρέπει να προχωρήσουμε στο καλώδιο άμεσα».

Αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων, σημείωσε: «Εμείς λέμε πάρα πολύ σαφώς ότι όταν η χώρα διατηρεί όλα τα δικαιώματα που τις παρέχει το διεθνές δίκαιο και η εθνική κυριαρχία, τέτοιες κινήσεις που έχουν και συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ανακοινώνονται, υλοποιούνται. Γίνονται πράξη μετά από μια προσεκτική ανάλυση και ακριβή υπολογισμό και του βραχυπρόθεσμου οφέλους και του πραγματικού εθνικού συμφέροντος και γίνονται όταν μπορείς να πας και στο επόμενο βήμα, όταν είσαι έτοιμος. Άρα, δεν είναι αντικείμενο συζήτησης. Προχωράς και το κάνεις, όταν είσαι έτοιμος».

«Εμείς θέλουμε να ενημερωθούμε. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία συζητιώνται δημόσια. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια πολύ σοβαρή δύναμη, είναι πολύ θεσμική και υπεύθυνη δύναμη και λέμε καθαρά: Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Πρέπει να υπάρχει συμπόρευση και σύμπνοια – είναι κατ’εξοχήν ζήτημα το οποίο θέλει ομοψυχία και προφανώς να προχωρήσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο διάστημα».

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ ζητά κοινοβουλευτική ενημέρωση, ενώ κληθείς να απαντήσει αν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει θεσμική ενημέρωση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Αφού υπάρξει η πρώτη ενημέρωση, αν υπάρχει λόγος, προφανώς όλα θα γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη χώρα. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε ότι όποιος ασκεί κριτική, υπονομεύει τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους αφωνία, ενώ πράγματι είχαμε μια αρνητική εξέλιξη. Αλίμονο αν τη θεωρούν αυτή θετική εξέλιξη. Εδώ βγαίνουν βουλευτές τους και λένε ότι είναι διπλωματική ήττα», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.