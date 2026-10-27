Περιοδεία στη Δράμα πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει στη Δράμα, όπου το πρωί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Δωρόθεος και συζήτησαν για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σχετικά με τον επαναπατρισμό μικρού μέρους των εκκλησιαστικών κειμηλίων και χειρογράφων, τα οποία κλάπηκαν από Μονές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 1917.

Συγκεκριμένα, από την Ιερά Μονή έχουν αφαιρεθεί, σύμφωνα με τις καταγραφές, 800 ιερά κειμήλια και 430 χειρόγραφα, και ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε την αγωνία ότι η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 κειμήλια, ενδέχεται να περιορίσει τη μελλοντική διαπραγματευτική δυνατότητα της Ελλάδας για την επιστροφή και των υπόλοιπων θησαυρών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του σημείωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία του Μητροπολίτη προσδιορίζοντας τρεις συγκεκριμένους λόγους.

«Ο πρώτος λόγος είναι το πεδίο της διαπραγμάτευσης: Από τη μία, έχουμε πολιτιστικά αγαθά, ύψιστης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας τα οποία έχουν κλαπεί από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια των λεηλασιών των Βουλγάρων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από την άλλη, ανασκαφικά ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος λόγος είναι το εύρος της διαπραγμάτευσης: Ένα μόνο πολύ μικρό μέρος αυτών που έχουν κλαπεί, επιστρέφει.

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Και τρίτον, ασκώντας το κοινοβουλευτικό μας καθήκον ζητήσαμε από την κυβέρνηση να φέρει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το μνημόνιο που έχει υπογραφεί για να αξιολογηθεί και να ενημερωθούμε. Ούτε αυτό έχει πράξει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ευχαρίστησε τον κ. Δωρόθεο για τη «συγκλονιστική ξενάγησή σε μια ιστορική Μονή, η οποία πρέπει μαζί και με άλλες μονές στη Βόρεια Ελλάδα να τις τιμούμε και να σεβόμαστε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να σταθούν όρθιες κάτω από δύσκολες συνθήκες».

Ο Μητροπολίτης Δράμας επισήμανε: «Κύριε Πρόεδρε και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψή σας εδώ και για το ενδιαφέρον σας. Θεωρήσαμε καθήκον μας να σας ξεναγήσουμε και να δείτε από κοντά για τι μοναστήρι μιλάμε και για ποιους θησαυρούς εκδηλώνουμε όλο μας το ενδιαφέρον».