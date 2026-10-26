«Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», είπε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα γίνει ανεκτή καμία - έστω έμμεση - αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχει. Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το «παρών» στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας.

Σε κάθε επέτειο, οφείλουμε να οραματιζόμαστε τον βηματισμό της πατρίδας μας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με ενίσχυση των συντελεστών ισχύος: του δημογραφικού, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποτρεπτικής μας δύναμης, της ποιοτικής δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

«Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

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Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο.

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία -έστω έμμεση- αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχει.

Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».