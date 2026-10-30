Η νέα εκτίναξη των τιμών παραγωγού ενισχύει τον προβληματισμό για την πορεία του κόστους στην ελληνική οικονομία, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια επηρεάζουν την παραγωγή, τις μεταφορές και τη διανομή προϊόντων.

Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφονται στη βιομηχανία, με τις τιμές παραγωγού να εκτοξεύονται κατά 20,4% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η μεγάλη αύξηση, με βασικό μοχλό την ενέργεια και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, δημιουργεί ανησυχίες για μετακύλιση του αυξημένου κόστους στην αγορά και τελικά στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, που περιλαμβάνει την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, αυξήθηκε κατά 20,4% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχε καταγραφεί μείωση 1,1%. Ακόμη πιο ενδεικτική της έντασης των ανατιμήσεων είναι η μηνιαία μεταβολή, καθώς οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι αύξησης μόλις 0,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση του κόστους παραγωγής, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στους ενεργειακούς κλάδους.

Η ενέργεια αποτελεί τον βασικό παράγοντα της ανόδου, με τις τιμές παραγωγού στον συγκεκριμένο τομέα να αυξάνονται κατά 41,2% σε ετήσια βάση και κατά 10,2% μέσα σε έναν μήνα. Ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 81,7% στην εγχώρια αγορά και κατά 93% στην εξωτερική. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά οι τιμές παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και συναφών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 11,6%, ενώ αύξηση 11,7% σημειώθηκε στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.

Σημαντικές αυξήσεις εμφανίζονται και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Οι τιμές παραγωγού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 17,6%, ενώ στην ένδυση καταγράφηκε άνοδος 9,5%. Στη βιομηχανία τροφίμων η αύξηση περιορίστηκε στο 1,8%, στοιχείο που δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Συνολικά, ο δείκτης τιμών παραγωγού της εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 13,2%, ενώ στην εξωτερική αγορά η αύξηση έφτασε το 38,3%.

Η νέα εκτίναξη των τιμών παραγωγού ενισχύει τον προβληματισμό για την πορεία του κόστους στην ελληνική οικονομία, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια επηρεάζουν την παραγωγή, τις μεταφορές και τη διανομή προϊόντων.