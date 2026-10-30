Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφονται στη βιομηχανία, με τις τιμές παραγωγού να εκτοξεύονται κατά 20,4% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η μεγάλη αύξηση, με βασικό μοχλό την ενέργεια και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, δημιουργεί ανησυχίες για μετακύλιση του αυξημένου κόστους στην αγορά και τελικά στους καταναλωτές.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, που περιλαμβάνει την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, αυξήθηκε κατά 20,4% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχε καταγραφεί μείωση 1,1%. Ακόμη πιο ενδεικτική της έντασης των ανατιμήσεων είναι η μηνιαία μεταβολή, καθώς οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι αύξησης μόλις 0,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση του κόστους παραγωγής, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στους ενεργειακούς κλάδους.
Η ενέργεια αποτελεί τον βασικό παράγοντα της ανόδου, με τις τιμές παραγωγού στον συγκεκριμένο τομέα να αυξάνονται κατά 41,2% σε ετήσια βάση και κατά 10,2% μέσα σε έναν μήνα. Ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 81,7% στην εγχώρια αγορά και κατά 93% στην εξωτερική. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά οι τιμές παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και συναφών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 11,6%, ενώ αύξηση 11,7% σημειώθηκε στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.
Σημαντικές αυξήσεις εμφανίζονται και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Οι τιμές παραγωγού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 17,6%, ενώ στην ένδυση καταγράφηκε άνοδος 9,5%. Στη βιομηχανία τροφίμων η αύξηση περιορίστηκε στο 1,8%, στοιχείο που δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Συνολικά, ο δείκτης τιμών παραγωγού της εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 13,2%, ενώ στην εξωτερική αγορά η αύξηση έφτασε το 38,3%.
Η νέα εκτίναξη των τιμών παραγωγού ενισχύει τον προβληματισμό για την πορεία του κόστους στην ελληνική οικονομία, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια επηρεάζουν την παραγωγή, τις μεταφορές και τη διανομή προϊόντων.