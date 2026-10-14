Νέες πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η απότομη αύξηση του κόστους των εισαγόμενων προϊόντων, με τις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία να καταγράφουν άνοδο 13,8% τον Αύγουστο του 2026.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 14 Οκτωβρίου αποτυπώνουν σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, κυρίως εξαιτίας της ενέργειας, δημιουργώντας κινδύνους για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων πρώτων υλών και της ενέργειας ενδέχεται να μεταφερθούν σταδιακά στο κόστος παραγωγής και, στη συνέχεια, στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 13,8% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχε καταγραφεί μείωση 2,4%. Ανοδική ήταν η πορεία και σε μηνιαία βάση, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, έναντι μείωσης 1,7% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ταυτόχρονη αύξηση σε ετήσια και μηνιαία βάση δείχνει ότι οι πιέσεις στο εισαγόμενο κόστος δεν περιορίζονται μόνο στη σύγκριση με τις χαμηλότερες τιμές του 2025, αλλά συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Η ενέργεια τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις

Ο βασικός παράγοντας πίσω από την εκτίναξη των τιμών εισαγωγών είναι η ενέργεια, η οποία καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις και επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στην ενέργεια αυξήθηκε κατά 45,8% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 9,1% τον Αύγουστο του 2025.

Η άνοδος είναι ακόμη πιο έντονη σε συγκεκριμένους ενεργειακούς κλάδους. Οι τιμές εισαγωγών στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 63,1%, ενώ στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου η αύξηση έφτασε το 41,3%.

Τέλος, οι τιμές στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ενισχύθηκαν κατά 26,5%.