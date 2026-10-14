Η φορολογική αρχή είχε προχωρήσει το 2018 στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων, με τις συνολικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στην ακύρωση φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 102.761,38 ευρώ προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, δικαιώνοντας εν μέρει τεχνική εταιρεία που είχε προσφύγει κατά καταλογιστικών πράξεων για παλαιότερες φορολογικές χρήσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε η μη νόμιμη κοινοποίηση των πράξεων από τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που οδήγησε στην παραγραφή μέρους των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Φορολογικός έλεγχος για εικονικά τιμολόγια

Η υπόθεση αφορά ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στην εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και είχε βρεθεί στο στόχαστρο φορολογικού ελέγχου για συναλλαγές των ετών 2008 και 2010.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1797/2026 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης, ο έλεγχος είχε εντοπίσει τέσσερα φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 143.000 ευρώ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν εικονικά ως προς τις συναλλαγές.

Με βάση τα ευρήματα, η φορολογική αρχή είχε προχωρήσει το 2018 στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων, με τις συνολικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η εταιρεία αμφισβήτησε τις καταλογιστικές πράξεις, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχαν κοινοποιηθεί νόμιμα και ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα για τις συγκεκριμένες χρήσεις είχε παραγραφεί.

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Η αρχική ενδικοφανής προσφυγή της εταιρείας, η οποία υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, είχε απορριφθεί από τη ΔΕΔ ως εκπρόθεσμη. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε στα διοικητικά δικαστήρια, με το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο να κρίνει, τον Νοέμβριο του 2025, ότι οι κοινοποιήσεις των καταλογιστικών πράξεων δεν είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Ειδικότερα, η φορολογική αρχή είχε επιχειρήσει την επίδοση των πράξεων μέσω του δημάρχου, θεωρώντας ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ήταν αγνώστου διαμονής.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προσπάθεια κοινοποίησης με τους προβλεπόμενους από τη φορολογική νομοθεσία τρόπους.

Κατά συνέπεια, η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής δεν είχε αρχίσει να υπολογίζεται, με αποτέλεσμα η προσφυγή της εταιρείας να θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

Η υπόθεση επέστρεψε στη ΔΕΔ, προκειμένου να εξεταστεί επί της ουσίας.

Ακυρώθηκαν φόροι και πρόστιμα για τη χρήση του 2008

Με τη νέα απόφασή της, η ΔΕΔ έκρινε ότι οι φορολογικές απαιτήσεις που αφορούσαν τη χρήση 2008 είχαν παραγραφεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς η εταιρεία έλαβε γνώση των σχετικών πράξεων στις 14 Ιανουαρίου 2020.

Έτσι, ακυρώθηκε καταλογισμός φόρου εισοδήματος ύψους 66.506,14 ευρώ, στον οποίο περιλαμβάνονταν κύριος και πρόσθετος φόρος.

Παράλληλα, ακυρώθηκε πρόστιμο 16.800 ευρώ για λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου, καθώς και καταλογισμός ΦΠΑ ύψους 15.465,24 ευρώ.

Επιπλέον, διαγράφηκε πρόστιμο ΦΠΑ 3.990 ευρώ που είχε επιβληθεί για την ίδια χρήση.

Συνολικά, οι ακυρώσεις ανήλθαν σε 102.761,38 ευρώ.

Διατηρήθηκαν οι καταλογισμοί για το 2010 - Μειώθηκε το πρόστιμο

Διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση των παραβάσεων που αφορούσαν τη χρήση 2010.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν είχαν παραγραφεί και διατήρησε τον καταλογισμό φόρου εισοδήματος ύψους 313.978,79 ευρώ.

Ωστόσο, προχώρησε σε σημαντική μείωση του προστίμου που είχε επιβληθεί για τη λήψη τριών εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Το αρχικό πρόστιμο των 40.400 ευρώ περιορίστηκε σε 2.500 ευρώ, κατ' εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης διοικητικής κύρωσης, όπως αυτή έχει αποσαφηνιστεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αντίθετα, διατηρήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ που είχε επιβληθεί για μη ανταπόκριση της εταιρείας σε αίτημα παροχής πληροφοριών προς τη φορολογική διοίκηση.

Μετά την επανεξέταση, η συνολική μείωση των αρχικών καταλογισμών ανήλθε σε 140.661,38 ευρώ, συνυπολογίζοντας τις ακυρώσεις λόγω παραγραφής και τη μείωση του προστίμου για τη χρήση 2010.