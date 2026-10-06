Επιδότηση ρεύματος στη βιομηχανία, ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ επιδότηση ρεύματος για κλάδους της βιομηχανίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη «ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι», για να μείνει «μακριά από εξωτερικές απειλές και εσωτερικά πειράματα ακυβερνησίας».

«Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, πέραν της αντιστάθμισης εκπομπών», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Αυτή η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, σημείωσε και προανήγγειλε ότι τα αρμόδια υπουργεία θα ανακοινώσουν τις σχετικές λεπτομέρειες.

«Μακριά από εξωτερικές απειλές και εσωτερικά πειράματα ακυβερνησίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030, έναν δρόμο «που μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι στο ξέφωτο, μακριά από εξωτερικές απειλές και εσωτερικά πειράματα ακυβερνησίας, που θα γκρέμιζαν όσα με κόπο έχτισε η κοινωνία».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βιομηχάνους να συγκρίνουν αυτό το σχέδιο «με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «έχει ανάγκη ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πυξίδα στην πορεία της». Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η συγκυρία απαιτεί «συσπείρωση όλων των δυνάμεων».

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Μητσοτάκης: Δεν θα ενδώσω στον πειρασμό να τάξω κάτι παραπάνω

Από το βήμα του ΣΕΒ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν θα ενδώσει «τον πειρασμό» να τάξει κάτι παραπάνω, επιμένοντας στην ανάγκη να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία.

«Η χώρα κατέκτησε με πολύ κόπο την αξιοπιστία που έχασε την προηγούμενη δεκαετία και στο επίκεντρο αυτής της αξιοπιστίας είναι η δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτυγχάνει δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε θέσει», υπογράμμισε.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν «οροφές» δαπανών «που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και δεν θα ξεπεράσουμε», ξεκαθάρισε. «Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μιας οικονομίας που αναπτύσσεται και παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση, υπογράμμισε, απέχει από λογικές «που ίσως να ακούγονται ωραίες σε κάποια αυτιά, ειδικά τώρα που εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο πειρασμός να τάξεις κανείς κάτι παραπάνω μπορεί να είναι πιο έντονος, δεν θα ενδώσω. Αυτές οι ενδεχόμενες προτάσεις ρισκάρουν να περάσουν το λάθος μήνυμα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων». Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιοπιστία είναι η βάση της σταθερότητας, η οποία αποτελεί εφαλτήριο της ανάπτυξης.

Η εισήγηση στην Κομισιόν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην εισήγηση που έκανε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, το πρώτο βήμα της οποίας θα μπορούσε να είναι η αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, στοχευμένα και προσωρινά, για μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Επίσης, επανέλαβε την προειδοποίησή του για τον χειμώνα, λέγοντας ότι «σήμερα μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος», ενώ έκανε λόγο για αναχώματα που κρατούν τις αυξήσεις καυσίμων στο όριο και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της χώρας τα τελευταία επτά χρόνια και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. «Από την καθήλωση, η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης να βρεθούμε πια στο επίκεντρό της», τόνισε, σημειώνοντας ότι ήταν μια προσπάθεια δύσκολη, αλλά γρήγορη σε σχέση με το μέγεθος των αποτελεσμάτων της.

Μιλώντας με αριθμούς, είπε μεταξύ άλλων ότι το ΑΕΠ από 185 δισεκατομμύρια το 2019 θα φτάσει στα 262 δισ. στα τέλη του 2026 σε πραγματικούς όρους, σημείωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ανέφερε ότι οι επενδύσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί, τόνισε ότι καταργήθηκαν ή μειώθηκαν περισσότεροι από 90 φόροι και πρόσθεσε πως η ανεργία έπεσε από το 18% το 2019 στο 7,4% τον περασμένο Αύγουστο.

Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα σημειώνει την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ. «Εν μέσω παγκόσμιων αναταράξεων και μιας αγοράς ομολόγων που διακρίνεται από πολύ μεγάλη νευρικότητα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορούν να παράγουν πρωτογενή και πραγματικά πλεονάσματα», συνέχισε.

Όλα αυτά, δήλωσε, αποτελούν το «εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι σε όσα ξεκινούν από την Ουκρανία, τα Στενά του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και τα οποία πολιορκούν τον πλανήτη.

Η ομιλία Μητσοτάκη στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ

{https://www.youtube.com/watch?v=z3vKT0Tk9t0}