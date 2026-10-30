Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου κατέγραψαν τα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Αύξηση κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο του 2026, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 8,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος συνοδεύτηκε από αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1%, γεγονός που δείχνει ότι η ενίσχυση του τζίρου δεν οφείλεται αποκλειστικά στις τιμές, αλλά και στην αύξηση των ποσοτήτων που πωλήθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Ο δείκτης όγκου ενισχύθηκε αντίστοιχα κατά 6,1% και 2,5%. Ακόμη και χωρίς τα καύσιμα, ο τζίρος παρουσίασε ετήσια αύξηση 5,7%, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,3%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εμπορικής δραστηριότητας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου κατέγραψαν τα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων, με άνοδο 21,7%, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε μόλις 4,3%, αποτυπώνοντας τη σημαντική επίδραση των τιμών. Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 7,4% και ο όγκος κατά 7,3%. Σημαντική άνοδο εμφάνισαν επίσης τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, με αύξηση τζίρου 7,5%, καθώς και τα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός, με ενίσχυση 7,9%.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην ένδυση και υπόδηση, όπου, παρά την αύξηση του τζίρου κατά 5,2% σε ετήσια βάση, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε οριακά κατά 0,1%. Ακόμη μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε σε μηνιαίο επίπεδο, καθώς οι πωλήσεις σε σταθερές τιμές υποχώρησαν κατά 10,1% σε σχέση με τον Ιούλιο. Στα έπιπλα και ηλεκτρικά είδη σημειώθηκε επίσης μηνιαία πτώση του όγκου κατά 17,8%, παρά τη σημαντική ετήσια άνοδο.

Η θετική εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 1,4% και τον όγκο κατά 0,9% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τα στοιχεία αναδεικνύουν, πάντως, σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων του λιανεμπορίου, καθώς η συνολική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων για όλες τις κατηγορίες καταστημάτων.