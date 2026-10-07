Η μέση αναγραφόμενη τιμή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ανερχόταν τον Αύγουστο στα 27.239 δολάρια, όταν η μέση τιμή ενός καινούργιου οχήματος ξεπερνούσε τα 50.000 δολάρια.

Πτωτική πορεία καταγράφουν οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, καθώς η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές των καυσίμων και η άνοδος των επιτοκίων πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αλλάζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το ενδιαφέρον για μικρότερα, οικονομικότερα μοντέλα και ηλεκτρικά οχήματα.

Η Cox Automotive αναθεώρησε αισθητά προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την πορεία της αγοράς το 2026. Πλέον εκτιμά ότι ο δείκτης Manheim Used Vehicle Value Index θα κλείσει τη χρονιά με άνοδο μόλις 0,2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 2%. Η αναθεώρηση έρχεται μετά την υποχώρηση του δείκτη κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο. Ήταν η πρώτη φορά από τις αρχές του προηγούμενου έτους που η μηνιαία μέτρηση δεν βρέθηκε υψηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στις μη προσαρμοσμένες τιμές χονδρικής των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση και κατά 1,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, καθώς η υποτίμηση των οχημάτων επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο.

Πρόκειται για σημαντική μεταβολή σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, όταν οι τιμές είχαν εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Cox Automotive, Jeremy Robb, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές-ρεκόρ στο ντίζελ και η ταχεία άνοδος των επιτοκίων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, ασκώντας πλέον πίεση και στις τιμές χονδρικής των μεταχειρισμένων. Ο δείκτης Manheim θεωρείται βασικό «βαρόμετρο» της αμερικανικής αγοράς μεταχειρισμένων, καθώς παρακολουθεί τις τιμές των οχημάτων που πωλούνται στις δημοπρασίες χονδρικής της Manheim στις ΗΠΑ. Οι μεταβολές στις τιμές χονδρικής συνήθως περνούν στη συνέχεια και στις τιμές που συναντούν οι καταναλωτές στις αντιπροσωπείες.

Η άνοδος του κόστους των καυσίμων φαίνεται παράλληλα να αναδιαμορφώνει τη ζήτηση. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 4,33 δολάρια ανά γαλόνι, επίπεδο κατά 50 σεντς υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ Σεπτεμβρίου των 3,83 δολαρίων, που είχε καταγραφεί το 2023. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα μικρότερα και πιο αποδοτικά σε κατανάλωση αυτοκίνητα εμφανίζουν καλύτερη εικόνα ως προς την αξία τους. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών μεταχειρισμένων και ο αριθμός των αυτοκινήτων που επιστρέφουν στην αγορά μετά τη λήξη leasing συνεχίζουν να αυξάνονται, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες της αγοράς. Στον αντίποδα, μεγάλα pickup και SUV εμφάνισαν ασθενέστερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

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Παρά την υποχώρηση των τιμών, η ζήτηση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη λιανική παραμένει σχετικά υγιής. Οι τελευταίες μεταβολές στις τιμές, ωστόσο, αποτελούν σύμφωνα με την Cox ένδειξη ότι οι έμποροι έχουν προσεγγίσει το ανώτατο επίπεδο που είναι διατεθειμένοι ή μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές. Η μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αγορά. Η μέση αναγραφόμενη τιμή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ανερχόταν τον Αύγουστο στα 27.239 δολάρια, όταν η μέση τιμή ενός καινούργιου οχήματος ξεπερνούσε τα 50.000 δολάρια.

Η ψαλίδα αυτή εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί η πλειονότητα των Αμερικανών καταναλωτών εξακολουθεί να στρέφεται στα μεταχειρισμένα. Η νέα τάση, ωστόσο, δείχνει ότι δεν αναζητούν απλώς φθηνότερο αυτοκίνητο, αλλά δίνουν πλέον μεγαλύτερο βάρος και στο κόστος χρήσης του, στρέφοντας τη ζήτηση προς μοντέλα με χαμηλότερη κατανάλωση και προς τα ηλεκτρικά οχήματα.