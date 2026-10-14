Αύξηση 8,5% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο του 2026, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά τα 36 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε ο τομέας ενημέρωσης και επικοινωνίας, ενώ ισχυρή αύξηση σημειώθηκε στην ενέργεια, τη μεταποίηση και τις κατασκευές.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων διαμορφώθηκε στα 36,035 δισ. ευρώ, έναντι 33,215 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025. Η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 2,82 δισ. ευρώ επιπλέον τζίρου μέσα σε έναν χρόνο.
Πού καταγράφηκε ο μεγαλύτερος τζίρος
Πρωταθλητής των αυξήσεων αναδείχθηκε ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας, με άνοδο 22,2% και συνολικό τζίρο 1,364 δισ. ευρώ.
Ακολούθησε ο ενεργειακός τομέας, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,5%, φτάνοντας τα 2,905 δισ. ευρώ, από 2,494 δισ. ευρώ πέρυσι.
Ισχυρή άνοδο 16,1% σημείωσε η μεταποίηση, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 7,828 δισ. ευρώ, ενώ στις κατασκευές καταγράφηκε αύξηση 12,9%, στα 1,428 δισ. ευρώ.
Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών μεταξύ των κλάδων με δημοσιευμένα συγκρίσιμα στοιχεία, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 7,5%, αγγίζοντας τα 12 δισ. ευρώ.
Θετική ήταν η εικόνα και στον τουρισμό και την εστίαση. Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 3,016 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε ο κλάδος ορυχείων και λατομείων, με μείωση 15,3%.