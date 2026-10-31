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Ο Νοέμβριος μας καλωσορίζει με κρύο και βροχές, αλλά και με το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μονομαχούν στο Ολυμπιακό Στάδιο (Κυριακή 01/11, 19:30) με στόχο τη νίκη που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν με άλλον αέρα, βαθμολογικό και ψυχολογικό, την συναρπαστική συνέχεια της ελληνικής Super League.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ φτάνει στο μεγάλο ραντεβού ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας και απολογισμό μια νίκη (με ΠΑΟΚ) και μια ήττα (από Ολυμπιακό) στα φετινά της ντέρμπι, ενώ αυτή του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, η οποία την έβαλε στην… πρίζα.

Η Interwetten… σκοράρει στο σούπερ ντέρμπι με σούπερ απόδοση 7.50*, η οποία προκύπτει από Betbuilder με τέσσερις επιλογές, όσοι και οι βαθμοί που χωρίζουν αυτή την στιγμή τις δύο ομάδες, με την σημαντική υποσημείωση ότι η πρωταθλήτρια έχει ένα ματς λιγότερο.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2.5 γκολ, να εκτελεστούν πάνω από 7.5 κόρνερ συνολικά και να βρουν δίχτυα ο «καυτός» Σίριλ Ντέσερς για το Τριφύλλι και ο Λούκα Γιόβιτς για την Ένωση, ο οποίος άλλωστε πέρυσι σκόραρε με μεγάλη συνέπεια κόντρα στους Πράσινους.

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Εκτός, άλλωστε, από το αθηναϊκό ντέρμπι, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνει και άλλες συναρπαστικές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα Μπάγερν Μονάχου – Μπορούσια Ντόρτμουντ (Σάββατο 31/10, 19:30), Μίλαν – Ίντερ (31/10, 21:45), Λίβερπουλ – Άρσεναλ (01/11, 18:30), Γιουβέντους – Νάπολι (01/11, 21:45) και Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ (01/11, 22:00).

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