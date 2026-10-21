Μετά από μία πολλά υποσχόμενη preseason, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να λάμψει για μία ακόμη σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται για την 14η σεζόν του στο NBA, με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:30, 22/10), οι Χιτ αντιμετωπίζουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για τη πρεμιέρα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Με ένα βίντεο στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε τη σκληρή προετοιμασία που πραγματοποίησε τόσο επί ελληνικού εδάφους, όσο και στη Φλόριντα, δείχνοντας ότι είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος για να προσφέρει τα μέγιστα στην καινούργια του ομάδα.

Στα 5 παιχνίδα της preseason του NBA, όπου οι Χιτ σημείωσαν 4 νίκες και 1 ήττα, ο 31χρονος διεθνής παρουσίασε τις διαθέσεις του. Ο απολογισμός του το αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο: 27,6 πόντοι, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ.

Το NBA ξεκίνησε, και αυτό που μένει να δούμε είναι αν το δίδυμο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μπαμ Αντεμπάγιο θα «σκορπίσει τον τρόμο» στις αντίπαλες μπασκέτες.

Δείτε το βίντεο

{https://www.instagram.com/p/DewlifbzhAD/}