Ασταμάτητος ο Έλληνας άσος.

Νέα ήττα γνώρισαν οι Μαϊάμι Χιτ αυτή τη φορά με 128-111 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρά τη νέα μαγική εμφάνιση να μην μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν και πάλι ο κορυφαίος των Χιτ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 33 λεπτά συμμετοχής. Είχε 15/26 σουτ εντός παιδιάς, 1/3 τρίποντα και 5/8 βολές, ενώ από τα 12 ριμπάουντ του τα έξι ήταν επιθετικά. Υπέπεσε, επίσης, σε τρία λάθη.

Το Ντιτρόιτ μπήκε στο παιχνίδι με εντυπωσιακό 17-2 και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Ο Τζον Κόλινς σημείωσε 23 πόντους, ο Πολ Ριντ πρόσθεσε 19 από τον πάγκο και ο πρώην παίκτης των Χιτ Ντάνκαν Ρόμπινσον είχε 17, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ολοκληρώνει το ματς με 16.

{https://www.youtube.com/watch?v=Vhc6TWq5qgY}