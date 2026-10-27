Ο Κέιν είναι ο πρώτος Άγγλος που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα έπειτα από 25 χρόνια.

Συγχαρητήρια από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, αλλά και από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, δέχθηκε ο Χάρι Κέιν, μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Ο επιθετικός των «τριών λιονταριών» και της Μπάγερν Μονάχου έγινε ο πρώτος Άγγλος που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο έπειτα από 25 χρόνια. «Τι φανταστικό επίτευγμα και πόσο το άξιζε», τόνισε ο διάδοχος του θρόνου, σε ανάρτηση στο Instagram.

«Εξαιρετικός αρχηγός, σπουδαίος παίκτης και κάποιος που έχει δώσει στους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές», συμπλήρωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τον Χάρι Κέιν. Ο προηγούμενος Άγγλος που είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα ήταν ο Μάικλ Όουεν, το 2001.

Ο Άντι Μπέρναμ επίσης συνεχάρη τον 33χρονο αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, μέσω δήλωσης της εκπροσώπου του. «Το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Άγγλος που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα έπειτα από 25 χρόνια είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα και τι υπέροχη στιγμή να το πετύχει εδώ», επεσήμανε, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο φέτος.

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«Εβδομήντα χρόνια αφότου ο σερ Στάνλεϊ Μάθιους κέρδισε το πρώτο βραβείο, συνοψίζει μια σπουδαία σεζόν και ο Χάρι συνεχίζει να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για νεαρούς παίκτες σε όλο τη χώρα. Ο πρωθυπουργός ξέρει πως όλο το έθνος θα είναι απίστευτα υπερήφανο για εκείνον», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει άλλο ένα τρόπαιο για την Αγγλία, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ότι θα άξιζε στον Χάρι Κέιν να χριστεί ιππότης.

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Χάρι Κέιν: Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ

Από την πλευρά του, ο Χάρι Κέιν παραδέχθηκε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη βραδιά που πήρε στα χέρια του τη Χρυσή Μπάλα.

«Είναι απίστευτη τιμή να παίρνω το βραβείο έπειτα από μία χρονιά γεμάτη γκολ, τρόπαια και ιδιαίτερα ορόσημα», έγραψε στο Instagram ο 33χρονος, που ευχαρίστησε το επιτελείο και τους συμπαίκτες του τόσο στην εθνική Αγγλίας, όσο και στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά και την οικογένεια, τους φίλους του και όσους τον στήριξαν. «Δεν θα ήταν χωρίς εφικτό χωρίς όλους εσάς», συμπλήρωσε.

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