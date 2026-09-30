Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2016 είχε διεξαγάγει εκστρατεία κατά του Brexit, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως η έξοδος από την ΕΕ «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επιλογή μεταξύ άλλων για το μέλλον των διμερών σχέσεων.

Στη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών δήλωσε ότι θέλει να παρουσιάσει «διάφορες επιλογές» για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την ΕΕ με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ερωτηθείς σήμερα από το Radio 4 του BBC, μίλησε για ένα πιθανό status quo, «εφόσον ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εδώ που θα πρέπει να παραμείνουμε», μια επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά, «ή να φθάσουμε μέχρι τέλους», δηλαδή να επανενταχθεί η Βρετανία στην ΕΕ.

«Είναι φανερό πως υπάρχουν επιλογές που θα πρέπει να δούμε και οφείλουμε να εξετάσουμε τι είναι πραγματοποιήσιμο καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς απ' αυτές», συνέχισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «δεν είναι σωστό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα σε εκκρεμότητα».

Όμως δεν διευκρίνισε στο στάδιο αυτό ποια επιλογή προτιμά ο ίδιος.

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Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2016 είχε διεξαγάγει εκστρατεία κατά του Brexit, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως η έξοδος από την ΕΕ «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει πως «ελπίζει» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην ΕΕ «όσο βρίσκεται (ο ίδιος) στη ζωή».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ