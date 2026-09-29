Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ. Σιγά σιγά, μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ξανά, γράφει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για «ρήξη με τη στρεβλή λογική των τελευταίων 40 χρόνων» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης φέρνοντας ως παράδειγμα την αλλαγή στάσης του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Ρήξη με τη στρεβλή λογική των τελευταίων 40 χρόνων. Αυτό είπε σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη μεγάλη ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών. Και ήταν σαφής: Η Βρετανία πήρε λάθος δρόμο. Αποβιομηχάνιση, απορρύθμιση, ιδιωτικοποιήσεις, λιτότητα, Brexit» σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Προσθέτει πως «απέναντι σε αυτή την πορεία ο Μπέρναμ επέλεξε μια άλλη κατεύθυνση, θέτοντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές με τη δεξιά πολιτική: «Ενέργεια, νερό, στέγη. Ξανά υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο». Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: "Το σχέδιό μας για δημόσιο έλεγχο είναι σχέδιο για την ανάπτυξη".

Στη στέγη, ανακοίνωσε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατασκευής δημοτικών κατοικιών στη μεταπολεμική περίοδο. Στο νερό, επιστροφή των εταιρειών ύδρευσης σε δημόσιο έλεγχο. Στην ενέργεια, νέα δημόσια εταιρεία για τα δίκτυα. Στις μεταφορές, πλαφόν τιμών στα εισιτήρια των λεωφορείων σε όλη την Αγγλία για το 2027. Και μια νέα Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας: ένα δημόσιο και καθολικό σύστημα για τη φροντίδα ηλικιωμένων και ανθρώπων που χρειάζονται καθημερινή υποστήριξη».

Όπως σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης, «ο Μπέρναμ δεν είναι κανένας ριζοσπάστης» και «γι’ αυτό ακριβώς έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή ομιλία».

Εξηγεί πως «μετά την κατάρρευση της πολιτικής του μέσου όρου που ακολούθησε ο Στάρμερ, ένας πρωθυπουργός των Εργατικών επέλεξε να μην ψάξει ακόμη μία εκδοχή του «μεσαίου χώρου», αλλά να αμφισβητήσει ευθέως βασικές επιλογές που καθόρισαν τη Βρετανία από τη Θάτσερ και μετά».

Τονίζει ακόμα πως «και δεν είναι η μόνη μετατόπιση. Μόλις χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ αναγνώρισε ότι όσοι επέκριναν τη στάση των Εργατικών για την Παλαιστίνη «είχαν δίκιο» και μίλησε για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Δύο ομιλίες που σηματοδοτούν μια σαφή πολιτική μετατόπιση με σημασία πολύ πέρα από τη Βρετανία. Ας κρατήσουμε το μήνυμα. Όχι διαχείριση του κόσμου που έφτιαξαν οι αντίπαλοί μας. Πολιτικό σχέδιο για να τον αλλάξουμε. Αυτός είναι ο δρόμος για ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά για την Ελλάδα. Ας κρατήσουμε και την αισιοδοξία. Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ. Σιγά σιγά, μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ξανά».

{https://www.facebook.com/100044485627317/posts/1630578608434978/?mibextid=wwXIfr&rdid=gdIcbXTedf70622e#}