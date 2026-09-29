Η εκτίμηση του δικηγόρου, μετά την απόφαση ενοχής της Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά την ανακοίνωση της Premier League, αναφορικά με την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών, έχει «φουντώσει» η συζήτηση για το ποιες μπορεί να είναι οι ποινές και εάν είναι πιθανό αυτές να περιλαμβάνουν αφαίρεση τίτλων.

Ο δικηγόρος Γρηγόρης Ιωαννίδης μέσω των social media εξήγησε συνοπτικά τι προβλέπουν οι κανονισμοί και κατ’ επέκταση τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση, στα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες πλην μίας εκ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε, για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών και μη συνεργασία με την έρευνα της Premier League. Η μόνη κατηγορία που δεν επιβεβαιώθηκε αφορά το δεύτερο σκέλος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι, σύμφωνα με την κρίση της ανεξάρτητης επιτροπής, ένα σχέδιο με εικονικές συμφωνίες, ώστε ο σύλλογος να εμφανίσει τεχνητά διογκωμένα έσοδα και μειωμένα έξοδα, κατά ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στη διάρκεια εννέα σεζόν, προκειμένου να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε τους κανονισμούς τόσο περί κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League, όσο και περί αδειοδότησης και οικονομικού fair play της UEFA. Εξάλλου, η επιτροπή κατέληξε ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος σαφώς σκόπευε να παρακάμψει τους κανόνες της Premier League» και πως «κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».

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Μάντσεστερ Σίτι: Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για τις ποινές

Τώρα, η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να ασκήσει έφεση- όπως προανήγγειλε ότι θα κάνει- έως τις 2 Οκτωβρίου και σε επόμενη ακρόαση της ανεξάρτητης επιτροπής θα αποφασιστούν οι ποινές.

Βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν η Μάντσεστερ Σίτι κινδυνεύει να χάσει τίτλους που κατέκτησε την επίμαχη περίοδο, που αφορούσε η έρευνα της Premier League, όσο και αν υπάρχει περίπτωση αποβολής της από το πρωτάθλημα.

Σε ό,τι αφορά στην αποβολή από την Premier League, ο δικηγόρος αναφέρει στο X ότι σύμφωνα με τον κανονισμό W.64, η επιτροπή μόνο μπορεί να εισηγηθεί αποβολή, δεν μπορεί να τη διατάξει. Βάσει του κανονισμού Β.6, για την αποβολή ενός συλλόγου απαιτείται ειδικό ψήφισμα που θα εγκριθεί από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των συλλόγων που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης.

Όσο για το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα, την πιθανότητα αφαίρεσης τίτλων, ο Γρηγόρης Ιωαννίδης εξηγεί: «Ο κανονισμός W.64 προβλέπει πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών, αποζημιώσεις και άλλες ποινές, αλλά δεν αναφέρει τίποτα ρητά για την αφαίρεση τίτλων ή την αναθεώρηση παλιών αποτελεσμάτων. Όποια τέτοια απόπειρα θα προσβαλλόταν».

Τέλος, επισημαίνει ότι ο κανονισμός W.64 επιτρέπει στην επιτροπή να επιβάλει συνδυασμό κυρώσεων ή άλλη ποινή που κρίνει κατάλληλη. Ωστόσο, συμπληρώνει, όταν παρά την ευρεία διακριτική ευχέρεια, η επιτροπή πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της, η ποινή να είναι ανάλογη της παράβασης και θα υπόκειται σε έφεση.

Σημειώνεται ότι ο Γρηγόρης Ιωαννίδης, δικηγόρος και καθηγητής στο Sheffield Hallam University, ειδικεύεται στο διεθνές αθλητικό δίκαιο, έχει μακρά εμπειρία στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) για υποθέσεις που αφορούσαν από ντόπινγκ, έως συμβόλαια και μεταγραφές παικτών, ενώ έχει συνεργαστεί με την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εξάλλου, υπήρξε ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Κώστα Κεντέρη και την Κατερίνα Θάνου στο CAS, όπου επιτεύχθηκε ο διακανονισμός με την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, μετά τα όσα συνέβησαν στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.