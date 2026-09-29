Ο Μπέρναμ οδηγεί τους Εργατικούς πιο κοντά στην επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να φέρει τους Εργατικούς πιο κοντά στην επανένταξη στην ΕΕ, καθώς ετοιμάζεται να απευθυνθεί για πρώτη φορά στο συνέδριο του κόμματος ως πρωθυπουργός.

Υπουργοί δήλωσαν στην The Independent ότι πλέον το ζήτημα είναι «πώς θα διατυπωθεί το ζήτημα της επιστροφής στην ΕΕ στο προεκλογικό πρόγραμμα και όχι αν θα συμπεριληφθεί».

Ο κ. Μπέρναμ έχει ήδη προειδοποιήσει για τη «στασιμότητα και τη διχόνοια» που χαρακτήρισαν, όπως υποστηρίζει, τη δεκαετία μετά το Brexit. Κατά την ομιλία του αναμένεται να παρουσιάσει μια «πολύ σαφή πορεία για τη χώρα», αναδεικνύοντας παράλληλα τις διαφορές των Εργατικών από τα κόμματα δεξιά του κέντρου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αυξάνεται η αισιοδοξία ότι στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να τεθεί ενώπιον των ψηφοφόρων η προοπτική επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ, μετά τις σαφείς δηλώσεις του πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών στο φετινό συνέδριο του κόμματος ότι «το Brexit ήταν αποτυχία».

Υπουργός δήλωσε στην εφημερίδα ότι «Υπάρχει μεγάλη δυναμική υπέρ της επανένταξης. Τα οικονομικά στοιχεία υπάρχουν και αισθανόμαστε πλέον πιο άνετα να χαρακτηρίζουμε το Brexit αποτυχία».

«America First» και «Made in Europe»

Άλλος υπουργός είπε: «Αν δεν υπήρχε πολιτικό ρίσκο, νομίζω ότι θα επανεντασσόμασταν αύριο, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου τον Νάιτζελ Φάρατζ και την αναζωογόνηση του Reform. Από την άλλη, αν θέλουμε να αναπτύξουμε την οικονομία, πρέπει να επανενταχθούμε - όλοι το γνωρίζουμε.

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»Με βάση τις συζητήσεις που γίνονται, το ερώτημα δεν είναι "αν", αλλά "πώς" θα το κάνουμε. Θα το θέσουμε ευθέως ως δέσμευση στο προεκλογικό πρόγραμμα ή θα χρησιμοποιήσουμε μια πιο έμμεση διατύπωση, σχετικά με την ανάγκη να ανοίξει μια συζήτηση; Αυτή είναι πλέον η συζήτηση».

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται να γίνει πιο ευέλικτη, υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικός κόμβος στον συγκεκριμένο τομέα, χρειάζεται ένα διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πρόσθεσε ότι η Βρετανία έχει επίσης εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και τον Καναδά, από τις οποίες θα έπρεπε να αποχωρήσει, αλλά τα οφέλη από την πλήρη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ «θα υπεραντιστάθμιζαν» αυτή την απώλεια.

Ορισμένοι, ωστόσο, θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, αντί να περιμένει μέχρι τις γενικές εκλογές. Σε συνέντευξή της στην The Independent, η Στέλα Κρίσι, πρόεδρος του Labour Movement for Europe, προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Αρκετοί υπουργοί συμφωνούν μαζί της ότι οι κανόνες της ΕΕ «Made in Europe» μπορεί να αποκλείσουν το Ηνωμένο Βασίλειο από τομείς του εμπορίου και της άμυνας.

Υπουργός δήλωσε: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να παγιδευτούμε μόνοι μας ανάμεσα σε δύο τεκτονικές πλάκες: το "America First" και το "Made in Europe"».

Με πληροφορίες από Independent