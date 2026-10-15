Στα κάγκελα η κοινότητα των σχολείων της ΣΚΥΠ για τα όσα συνέβησαν με την διαρροή λυμάτων και τους σπινθήρες στους ηλεκτρολογικούς πίνακες - Καταγγέλλουν επικίνδυνη αδιαφορία.

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλλονται στο σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ στον Πειραιά, όπου συστεγάζονται το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά, το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Πειραιά και η ΣΑΕΚ Πειραιά.

Το βράδυ της Τετάρτης, το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε εσπευσμένα, όταν λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο άρχισαν να διαρρέουν από τον πρώτο όροφο προς το ισόγειο και το υπόγειο, προκαλώντας έντονη δυσοσμία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα λύματα έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, ενώ αναφέρθηκαν και σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών από ηλεκτρολόγο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Όπως καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Πειραιά «Σε επικίνδυνη «παγίδα» για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών έχει μετατραπεί (και) το σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ Η κατάσταση πήρε επικίνδυνες διαστάσεις όταν τα λύματα διοχετεύθηκαν στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτιρίου, την ίδια ώρα που εκτελούνταν εργασίες από ηλεκτρολόγο, προκαλώντας σπινθηρισμούς και άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η ΕΛΜΕ παρενέβη άμεσα, ενώ οι αρμόδιοι φορείς (που όταν θέλουν είναι πολύ ‘’άμεσοι’’,‘’αποτελεσματικοί’’ και ‘’επιτελικοί’’), κρύβονταν πίσω από τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και ‘’πέταγαν’’ το μπαλάκι της ευθύνης ο ένας στον άλλον...»

Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για την κατάσταση του σχολείου

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες της ΕΛΜΕ Πειραιά και του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Όπως αναφέρουν από τις 2 Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί είχαν ενημερώσει εγγράφως τους αρμόδιους φορείς για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μεταξύ των οποίων δυσλειτουργίες στις τουαλέτες, επικίνδυνα οικοδομικά υλικά στις αίθουσες και αναφορές για τοξικές αναθυμιάσεις. Παρά τις προειδοποιήσεις, τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο κτίριο συνεχίζονταν εργασίες, με αποτέλεσμα να εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.

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«Η ασφάλεια των μαθητών δεν είναι κόστος! Να δοθούν τώρα λύσεις στη ΣΚΥΠ»

Η ΕΛΜΕ απαιτεί να ανασταλεί η διά ζώσης λειτουργία των σχολείων μέχρι να διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, ζητά να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένοι τεχνικοί έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις κτιριακές υποδομές.

Όπως σημειώνουν οι καθηγητές «Απαιτείται τώρα άμεση παρέμβαση. Καμία ανοχή στην πολιτική της υποχρηματοδότησης! Αυτή η εκρηκτική κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της

υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της παιδείας και της τακτικής των «μπαλωμάτων» στις σχολικές υποδομές, που βάζει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εργαζομένων. Ειδικότερα, απαιτούμε άμεση αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος μέχρι να διασφαλιστούν πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας. Να πραγματοποιηθούν άμεσα, ολοκληρωμένα και ουσιαστικά όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις κτιριακές υποδομές.

Να δοθούν έγγραφες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και φορείς για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πριν επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Καμία επιστροφή με προφορικές διαβεβαιώσεις, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους και χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι γνώριζαν, καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, χωρίς συγκάλυψη και μετάθεση ευθυνών.Άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών στο αποχετευτικό και ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και η ασφαλής ολοκλήρωση των εργασιών.

Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών, με όλα τα αναγκαία μέτρα όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Να μην καταγραφεί καμία απουσία στους μαθητές. Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θύματα της πολιτικής που λογαριάζει την ασφάλεια των σχολείων ως «κόστος»! Οι αρμόδιοι να αναλάβουν άμεδα τις ευθύνες τους!