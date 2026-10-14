Μαθητής της Α΄ Λυκείου τραυματίστηκε όταν ολόκληρο το πλαίσιο παραθύρου έπεσε πάνω του μέσα στην τάξη του ΓΕΛ Νεοχωρίου.

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα μαθητής της Α Λυκείου στο ΓΕΛ Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με ολόκληρο το πλαίσιό του και έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη μέσα σε σχολική αίθουσα, την ώρα που μαθητές βρίσκονταν στον χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το aixmi-news ο μαθητής χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ερωτήματα για τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου

To σχολικό κτίριο είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το παράθυρο δεν έχουν διευκρινιστεί και απαιτείται έλεγχος για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος. Παράλληλα, αναγκαίος θεωρείται ο έλεγχος των υπόλοιπων κουφωμάτων και των δομικών στοιχείων του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχες φθορές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σχολική κοινότητα.

Το γεγονός ότι ένα παράθυρο αποκολλήθηκε ολόκληρο και τραυμάτισε μαθητή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό, καθημερινό ατύχημα. Απαιτείται να διερευνηθούν τα αίτια, να ελεγχθεί η κατάσταση του κτιρίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.