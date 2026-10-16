Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με στόχο την ανάδειξη της οικολογικής τους σημασίας και την ενίσχυση της υπεύθυνης τουριστικής δραστηριότητας.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Οι δύο φορείς υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση δράσεων που θα αναδεικνύουν τον μοναδικό φυσικό πλούτο της Κρήτης και θα ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκατομμυρίων επισκεπτών που αναμένεται να εξυπηρετεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, και ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Νίκος Αναστασίου.

Τρεις άξονες συνεργασίας με επίκεντρο το περιβάλλον

Η συνεργασία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, την προώθηση του αειφόρου τουρισμού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Μεταξύ των δράσεων που σχεδιάζονται περιλαμβάνεται η δημιουργία σημείων περιβαλλοντικής ενημέρωσης στους χώρους του νέου αεροδρομίου, ώστε οι ταξιδιώτες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις προστατευόμενες περιοχές, τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα και τα ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης.

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Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για την προβολή οικοτουριστικών διαδρομών και περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, καθώς και η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με στόχο την ανάδειξη της οικολογικής τους σημασίας και την ενίσχυση της υπεύθυνης τουριστικής δραστηριότητας.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, το νέο αεροδρόμιο φιλοδοξεί να αποκτήσει έναν ευρύτερο ρόλο, λειτουργώντας όχι μόνο ως βασική πύλη εισόδου στο νησί, αλλά και ως σημείο ενημέρωσης των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά της Κρήτης.

Σταύρος Παπασταύρου: Τουριστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προχωρούν παράλληλα

Στη σημασία της συνεργασίας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του φυσικού πλούτου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

«Το Μνημόνιο μεταξύ ΔΑΗΚ και ΟΦΥΠΕΚΑ θέτει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με επίκεντρο τον βιώσιμο τουρισμό. Η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προχωρούν παράλληλα», δήλωσε.

Ο υπουργός συνέδεσε την πρωτοβουλία με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τη θέσπιση κανόνων, απαιτούνται συνέργειες για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.

Όπως τόνισε, τα μοναδικά τοπία της Κρήτης αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Παράλληλα, συνεχάρη τους εμπλεκόμενους φορείς για την πρωτοβουλία, εκφράζοντας την προσδοκία το νέο αεροδρόμιο να αποτελέσει σημείο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκατομμύρια επισκέπτες.

Νίκος Αναστασίου: Το νέο αεροδρόμιο να αναδεικνύει και τον φυσικό πλούτο της Κρήτης

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Νίκος Αναστασίου, στάθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το νέο αεροδρόμιο στη διαμόρφωση της πρώτης εικόνας των επισκεπτών για το νησί.

«Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί την πρώτη επαφή εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο με την Κρήτη. Θέλουμε αυτή η εμπειρία να συνδέεται όχι μόνο με τη φιλοξενία και τον πολιτισμό του νησιού, αλλά και με τον μοναδικό φυσικό του πλούτο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, μέσα από τη συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ επιδιώκεται η ουσιαστική συμβολή του αεροδρομίου στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση ενός πιο υπεύθυνου και βιώσιμου μοντέλου τουρισμού.

Μαρία Παπαδοπούλου: Πύλη γνωριμίας με τη βιοποικιλότητα του νησιού

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντική ευκαιρία για τη σύνδεση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την τουριστική εμπειρία.

«Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα αποτελέσει όχι μόνο πύλη εισόδου στην Κρήτη, αλλά και πύλη γνωριμίας με τον μοναδικό φυσικό της πλούτο», σημείωσε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι μέσα από σύγχρονες δράσεις προβολής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καινοτομίας, στόχος είναι να έρθουν οι επισκέπτες πιο κοντά στις προστατευόμενες περιοχές και στη βιοποικιλότητα του νησιού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου της Κρήτης, προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Ο ρόλος του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης των μεγάλων υποδομών με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη καλείται να διαχειριστεί τις αυξανόμενες ανάγκες του τουρισμού, διατηρώντας παράλληλα την περιβαλλοντική της ταυτότητα.

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές που αναπτύσσονται στο νησί και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική και οικονομική του δραστηριότητα.

Με τη συνεργασία ΔΑΗΚ και ΟΦΥΠΕΚΑ επιχειρείται η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής και για την προβολή της φυσικής κληρονομιάς της Κρήτης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα του νησιού, πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης», η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομίου, έχει ως μετόχους το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 45,90%, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 32,46% και την GMR Airports Ltd με 21,64%.