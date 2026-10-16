Στο επίκεντρο η συνεργασία ΕΕ- Κίνας, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και η ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών της Κίνας, Λαν Φοάν, πραγματοποίησαν σήμερα στην Μπανγκόκ ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), καθώς και της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, με βασικό αντικείμενο τις μακροοικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

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Οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις στο επίκεντρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Οικονομικών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς οικονομικές ανισορροπίες, την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Κινέζος υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, ως δύο από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις διεθνώς, να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας.

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Ο Λαν Φοάν τάχθηκε κατά του μονομερούς οικονομικού παρεμβατισμού και του προστατευτισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών και προστασίας της σταθερότητας των διεθνών αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες, τις οποίες χαρακτήρισε σύνθετο διαρθρωτικό πρόβλημα, που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, τον διεθνή καταμερισμό εργασίας, την κυρίαρχη θέση ορισμένων νομισμάτων και τις διαφορετικές οικονομικές πολιτικές των κρατών.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια οι ανισορροπίες αυτές έχουν επιδεινωθεί από γεωπολιτικούς παράγοντες και την ενίσχυση των προστατευτικών πολιτικών.

Παράλληλα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της κινεζικής οικονομικής πολιτικής για την περίοδο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, με έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την περαιτέρω οικονομική εξωστρέφεια.

Η ευρωπαϊκή πλευρά ζητά ενίσχυση του οικονομικού διαλόγου

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, εκφράζοντας την πρόθεση για ενίσχυση του διαλόγου και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.

Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, η ευρωπαϊκή πλευρά επισήμανε ότι η διεύρυνση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών δημιουργεί κινδύνους για τη μακροοικονομική σταθερότητα και απαιτεί συντονισμένη διεθνή δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη οι μεγάλες οικονομίες να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομιών τους.

Ενιαία αγορά, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν επίσης στις προσπάθειες της ΕΕ για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την αύξηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με την Κίνα για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας, τη διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού και την προστασία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεση να αξιοποιήσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Κίνας, προκειμένου να ενισχυθεί η επικοινωνία σε ζητήματα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και μακροοικονομικού συντονισμού.