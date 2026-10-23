Ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα παραμείνει ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης 1 φορά το μήνα στο ΑΤ της περιοχής του.

Την αποφυλάκιση με όρους του καταδικασθέντα μεσίτη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε την Παρασκευή (23/10) το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβουλιο έκανε δεκτή την αίτση του μοναδικού καταδικασθέντος που παρέμενε στη φυλακή για την υπόθεση του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Αθανάσιος Χορταριάς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά συναυτουργία. Άρχισε να εκτίει την ποινή του το 2024.

Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς εκδόθηκε έπειτα από έφεση που ασκήθηκε κατά του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, το οποίο είχε απορρίψει το αρχικό αίτημα αποφυλάκισης.

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Αν ήταν ληστής, θα του συμπεριφέρονταν σαν ληστή

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Όσα έλεγε ο μεσίτης

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«Είχε καλή διαγωγή»

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος του Αθανάσιου Χορταριά, Ιωάννης Γλύκας, αναφέρθηκε στο σκεπτικό της απόφασης, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του πληρούσε τόσο τις τυπικές όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση.

Όπως ανέφερε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο εντολέας του πληρούσε τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, ενώ στο βούλευμα συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, η καλή διαγωγή του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τα μεροκάματα που είχε πραγματοποιήσει, η εξασφάλιση σταθερής κατοικίας μετά την αποφυλάκιση και η δυνατότητα εύρεσης εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ.Γλύκα , το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, συντασσόμενο με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους λόγους της έφεσης, εξαφάνισε το προηγούμενο απορριπτικό βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέα του.

Η αποφυλάκιση πραγματοποιείται με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως προβλέπει η σχετική δικαστική απόφαση.

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Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Ζακ Κωστόπουλος σκοτώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, από θανάσιμο τραυματισμό σε επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας στην Αθήνα.

Ο Ζακ βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε κοσμηματοπωλείο επί της οδού Γλάδστωνος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ξυλοκοπήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν παριστάμενο μεσίτη, θεωρούμενος ως ληστής.

Κατόπιν του ξυλοδαρμού, ο αιμόφυρτος Ζακ Κωστόπουλος συνελήφθη από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο του βίαιου συμβάντος. Ο Ζακ Κωστόπουλος εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Για τη δολοφονία του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε δύο πολίτες- τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και τον μεσίτη- και σε τέσσερις, από τους συνολικά οχτώ, αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν. Στην εκδίκαση της υπόθεσης οι τέσσερις αστυνομικοί κρίθηκαν αθώοι, ενώ ένοχοι κρίθηκαν ο κοσμηματοπώλης Σπυρίδων Δημόπουλος και ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αγωγή, στην αρχική δικογραφία κατά των δυο ανδρών που κλωτσούσαν στο κεφάλι τον Κωστόπουλο έγιναν σοβαρές παραλείψεις, αφού δεν γινόταν λόγος για τη βιαιότητα του περιστατικού. Επιπλέον, αν και υπήρχε βίντεο όπου εμφανίζονται να χτυπούν τον πεσμένο Κωστόπουλο οι δύο άντρες, αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική δικογραφία και σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας του Κωστόπουλου, αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το εν λόγω βίντεο κανείς δεν θα γνώριζε ότι ο Κωστόπουλος δέχθηκε σφοδρή επίθεση.

Μεταγενέστερο βίντεο ανέτρεψε εκ νέου τα γεγονότα, δείχνοντας ότι ο Κωστόπουλος δέχτηκε τραμπουκισμό την ώρα που προσπαθούσε να μπει σε διπλανό ταχυφαγείο για να πάρει ένα μπουκάλι νερό, ενώ υπάρχει μαρτυρία νεαρής κοπέλας ότι φώναζε για βοήθεια πριν εισέλθει στο κοσμηματοπωλείο, απομακρύνοντας το σενάριο ληστείας ή κλοπής αφού ο Κωστόπουλος παρέμεινε για αρκετά λεπτά έξω από το ταχυφαγείο κρατώντας μόνο ένα μπουκάλι νερό.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ζακ Κωστόπουλου βγήκαν αρνητικές και για τις πέντε κατηγορίες (οπιούχα, κοκαΐνη/μεταβολίτες, αμφεταμίνες/μεθαμφεταμίνες, βενζοδιαπεζίνες, μεθαδόνη/μεταβολίτες), καθώς και για αλκοόλ, απομακρύνοντας και το σενάριο του θανάτου από ναρκωτικές ουσίες. Ο ανακριτής της υπόθεσης, αν και έχει ζητήσει επανειλημμένως την αποστολή κρίσιμων στοιχείων για την πορεία της έρευνας, όπως είναι οι καταγραφές των διαβιβάσεων από τα κέντρα επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, δύο χρόνια μετά το συμβάν εξακολουθούσε να μην τις διαθέτει.

Σύμφωνα με την κατάθεση των αστυνομικών που ήταν παρόντες στο συμβάν, ο Ζακ Κωστόπουλος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο με σκοπό τη ληστεία κρατώντας μαχαίρι, ενώ επιτέθηκε με σπασμένο γυαλί στον διασώστη του ΕΚΑΒ που νωρίτερα είχε φροντίσει τα τραύματα του.

Αν και οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις ήταν καθαρές, η υπεράσπιση των οκτώ αστυνομικών ζήτησε επανέλεγχο των αποτελεσμάτων, τα οποία βρέθηκαν εις διπλούν αρνητικά.

Ποιος ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος

Ο Ζαχαρίας «Ζακ» Κωστόπουλος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Zackie Oh, ήταν ενεργό μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ακτιβιστής για τα δικαιώματα οροθετικών ανθρώπων, HIV θετικών, προσφύγων και μεταναστών.

Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1985 στις ΗΠΑ, μεγάλωσε κατά διαστήματα στην Αμερική και στην Ελλάδα.