Ένα γράμμα που έφτασε στα χέρια ενός 75χρονου αποκάλυψε ότι σε έναν παλιό συνταξιοδοτικό λογαριασμό στην τράπεζα είχε ξεχασμένα 700.000 δολάρια. Τι πρόστιμο κλίθηκε να πληρώσει;

Ένα γράμμα από έναν παλιό εργοδότη αποκάλυψε στον 75χρονο συνταξιούχο ότι είχε ξεχασμένο έναν παλιό συνταξιοδοτικό λογαριασμό που περιείχε περίπου 700.000 δολάρια.

Ο άνδρας, που εργαζόταν ως στέλεχος πωλήσεων, είχε συνολικά περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς στην Αμερική. Ο ίδιος, ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις αναλήψεις που έκανε από τον προσωπικό του συνταξιοδοτικό λογαριασμό, γνωστό και ως IRA.

Ο IRA είναι ένας ειδικός λογαριασμός στον οποίο οι εργαζόμενοι αποταμιεύουν τα χρήματά τους για τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους.

Όμως, ο 75χρονος είχε ξεχάσει έναν δεύτερο λογαριασμό που είχε δημιουργηθεί μέσω προηγούμενου εργοδότη. Στην Αμερική, κάτι τέτοιο είναι γνωστό και ως 401 (k) και πρόκειται για ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που παρέχεται από τους εργοδότες.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιείχε τις 700.000 ευρώ.

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Το λάθος που μπορεί να κοστίσει ακριβά

Στις ΗΠΑ, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοχοι τέτοιων λογαριασμών υποχρεούνται να αποσύρουν κάθε χρόνο ένα μικρό ποσό από τις αποταμιεύσεις τους.

Αυτή η υποχρεωτική ετήσια ανάληψη ονομάζεται RMD.

Ο 75χρονος, ωστόσο, πίστευε ότι επειδή «τράβαγε» χρήματα από την RMD από τον IRA του, είχε καλύψει τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για τον παλιό, ξεχασμένο λογαριασμό 401 (k) του εργοδότη του.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν ισχύει.

Οι RMD από διαφορετικά 401(k) πρέπει να υπολογίζονται και να καλύπτονται ξεχωριστά. Έτσι, οι αναλήψεις από τον IRA του δεν κάλυπταν τις υποχρεώσεις για τον ξεχασμένο λογαριασμό του.

Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού ήταν περίπου 700.000 δολάρια, όπως αναφέρεται, οι δύο RMD από όπου θα έπρεπε να έχει κάνει αναλήψεις θα μπορούσαν να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 54.000 δολάρια.

Η παράλειψη αυτή μπορεί να επιφέρει πρόσθετο φόρο 25%, δηλαδή περίπου 13.500 δολάρια.

Υπάρχει, ωστόσο, μία μικρή πιθανότητα το ποσό αυτό να μειωθεί κατά 10%, εφόσον διορθώσει ο συνταξιούχος το λάθος του εγκαίρως και πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής φορολογικής αρχής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόστιμο θα μπορούσε να διαγραφεί, εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφειλόταν σε εύλογο λάθος και ο φορολογούμενος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να το διορθώσει.

Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι ένας ξεχασμένος συνταξιοδοτικός λογαριασμός μπορεί να κρύβει όχι μόνο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να κοστίσουν ακριβά.