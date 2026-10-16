Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 289,88 εκατ. ευρώ, έναντι 343,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη ημέρα.

Με άνοδο 1,22% ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας και να κλείνει στις 2.613,49 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 289,88 εκατ. ευρώ, έναντι 343,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη ημέρα. Από τον συνολικό τζίρο, τα 49,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν 35 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ διακινήθηκαν 37,74 εκατ. μετοχές. Συνολικά, 66 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά και 32 παρέμειναν αμετάβλητες. Σε εβδομαδιαία βάση.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,87%, στις 3.032,8 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς έκλεισε στα 9,78 ευρώ με άνοδο 2,8%, η Εθνική Τράπεζα στα 16,40 ευρώ με κέρδη 2,21%, η Alpha Bank στα 4,27 ευρώ με άνοδο 1,91% και η Eurobank στα 4,45 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,32%. Αντίθετα, η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,59%, στα 13,65 ευρώ.

Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,24%, στις 6.684,9 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.049,5 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,06%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Τιτάν κατέγραψε άνοδο 3,26%, κλείνοντας στα 48,20 ευρώ. Ακολούθησαν η Helleniq Energy με κέρδη 2,83%, στα 19,64 ευρώ, και ο ΟΤΕ με άνοδο 2,3%, στα 19,58 ευρώ.

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Θετικά κινήθηκαν επίσης η ΕΛΧΑ με 2,2%, η Cenergy με 2,1%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 1,83%, η Aegean με 1,55%, η Metlen με 1,45%, η AKTOR με 1,37% και η ΔΕΗ με 1,07%.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 1,77%, στα 15,52 ευρώ, η Motor Oil κατά 1,36%, στα 68,90 ευρώ, και η Coca-Cola HBC κατά 0,95%, στα 52,10 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 5,6%, στα 4,52 ευρώ, ενώ η Autohellas ενισχύθηκε κατά 1,73%. Πτώση 2,5% κατέγραψε η ΕΧΑΕ και 1,29% η Noval Property.