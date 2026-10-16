Το «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και τα λειτουργικά τους έξοδα.

Μεγάλο «ψαλίδι» μπαίνει στα χρήματα που είχαν προβλεφθεί για το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις». Με νέα υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο προϋπολογισμός του προγράμματος μειώνεται από τα 36 εκατ. ευρώ στα 15,6 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κόβονται περίπου 20,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 56% των χρημάτων που είχαν αρχικά προβλεφθεί για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Το «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και τα λειτουργικά τους έξοδα. Μέσα από το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για να αντικαταστήσουν παλιές συσκευές και ενεργοβόρο εξοπλισμό με νέες, πιο οικονομικές λύσεις. Ωστόσο, με τη νέα απόφαση, τα διαθέσιμα χρήματα περιορίζονται σημαντικά. Από τα 36 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί, απομένουν πλέον μόλις 15,6 εκατ. ευρώ. Στην απόφαση δεν εξηγείται γιατί έγινε τόσο μεγάλη περικοπή, ούτε αναφέρεται πόσες επιχειρήσεις έχουν πάρει έγκριση ή πόσα χρήματα έχουν ήδη πληρωθεί.

Την ίδια ώρα, η υπουργική απόφαση δίνει περισσότερο χρόνο σε επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους για να πληρωθούν, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν επειδή υπήρχαν λάθη ή έλειπαν δικαιολογητικά. Η προθεσμία για να διορθώσουν τα προβλήματα και να υποβάλουν ξανά τα απαραίτητα έγγραφα μεταφέρθηκε από τις 31 Αυγούστου στις 15 Οκτωβρίου 2026 Πρόκειται για παράταση που αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα και αντιμετώπισαν προβλήματα με τα δικαιολογητικά τους. Δεν πρόκειται για νέα ευκαιρία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις που δεν είχαν ενταχθεί.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και τις αγορές εξοπλισμού μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026 και να έχουν καταθέσει μέχρι τότε το αρχικό αίτημα για την πληρωμή της επιδότησης. Όσες είχαν λάθη ή ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους μπορούσαν να τα διορθώσουν και να τα υποβάλουν ξανά έως τις 15 Οκτωβρίου. Για να πληρωθεί μια επιχείρηση, πρέπει να αποδείξει ότι η επένδυση που πραγματοποίησε πέτυχε τον ενεργειακό στόχο του προγράμματος, δηλαδή ότι μειώθηκαν οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30%. Η επιδότηση καταβάλλεται αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης ένα επιπλέον ποσό για τις επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν τις παλιές συσκευές τις οποίες αντικαθιστούν. Συγκεκριμένα, δίνεται επιδότηση 250 ευρώ για κάθε παλιά συσκευή, με ανώτατο ποσό τα 500 ευρώ για δύο συσκευές. Η ενίσχυση αφορά παλιό εξοπλισμό θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, με την προϋπόθεση ότι οι συσκευές παραδίδονται για ανακύκλωση και η επιχείρηση διαθέτει τα απαραίτητα αποδεικτικά.