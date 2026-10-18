Αναλυτικά όσα αναφέρει στην καθιερωμένη ανάρτησή του.

Στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στις νέες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στις εξελίξεις στην υγεία, τις μεταφορές και την ενέργεια αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις σημαντικότερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών, δίνοντας έμφαση στις επιδοτήσεις για τη θέρμανση και τα καύσιμα, στις αλλαγές που προωθούνται για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα σχολικά γεύματα, καθώς και στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνικές προτάσεις που συζητήθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αναβαθμίσεις του Ηλεκτρικού, στη νέα μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλία, αλλά και στην επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ευχαριστώντας τις οικογένειες των δοτών και τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid02RS6GFiR3aUG4yitzp7oaLN1nHTrQ6CH62z6WKFvs6tbdSgSD1mumNZVArgwGhWeFl?locale=el_GR}

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Οι τρεις ελληνικές προτάσεις που συζητήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του από την ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων και έλαβαν το πράσινο φως για περαιτέρω επεξεργασία.

Η πρώτη αφορά την προσαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως ανέφερε, η πρόταση προβλέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των δημοσιονομικών περιθωρίων χωρών με πλεονάσματα, όπως η Ελλάδα, για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η κρίση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει άμεσα σχετικές προτάσεις.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τα γεγονότα στον Έβρο το 2020 και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα της Ισπανίας.

Η τρίτη πρόταση αφορά τη θέσπιση αυστηρότερων ηλικιακών ορίων για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και την αξιοποιεί για το συμφέρον των Ελλήνων και φυσικά των Ευρωπαίων πολιτών», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και στα τρία ζητήματα.

Πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ και επιδότηση στα καύσιμα

Σημαντικό μέρος της ανασκόπησης αφιερώθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο, με το σχετικό κόστος να επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των διυλιστηρίων. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, ανεξάρτητα από το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε δικαιούχος.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αντί για 1,95 ευρώ. Για όσους δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο.

Η παρέμβαση αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

Παράλληλα, προβλέπονται μειώσεις στην τιμή των καυσίμων κίνησης, με έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη, έως τις 31 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι μειώσεις εφαρμόζονται απευθείας στην αντλία, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους καταναλωτές ή η πλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πιέσεις παραμένουν σημαντικές και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις της ανάλογα με τις συνθήκες.

Αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο των αλιέων

Στα μέτρα στήριξης προστίθενται και παρεμβάσεις για τον αλιευτικό κλάδο.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η επιδότηση του πετρελαίου για τους αλιείς αυξάνεται από τα 16 στα 40 λεπτά ανά λίτρο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, διατίθενται 15 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των παράκτιων αλιέων για ζημιές που προκαλούνται στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος που απασχολεί τον κλάδο εδώ και χρόνια.

Ξεκίνησαν τα SMS για τις δωρεάν εξετάσεις καρκίνου του μαστού

Στον τομέα της υγείας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η αποστολή μηνυμάτων για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω».

Όπως σημείωσε, η πρόληψη αποτελεί πλέον σταθερό στοιχείο της εθνικής πολιτικής υγείας, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την ενίσχυση της κουλτούρας προληπτικού ελέγχου.

Ο ίδιος κάλεσε τις γυναίκες που θα λάβουν το σχετικό μήνυμα να μην αμελήσουν την εξέταση, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης κινητοποίησης.

Νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων στο Κιλκίς

Παράλληλα, παραδόθηκε στο Κιλκίς το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, μια δημόσια δομή δυναμικότητας 50 κλινών, η οποία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, παρέμενε ημιτελής για χρόνια.

Το θεραπευτήριο φιλοξενεί ήδη 38 συμπολίτες μας, ενώ για την ολοκλήρωση του έργου καθοριστική ήταν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η νέα δομή εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Περισσότερες θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Αλλαγές που αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ανακοίνωσε επίσης ο πρωθυπουργός.

Η πρώτη αφορά τη μετάβαση των παιδιών από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, η οποία θα πραγματοποιείται πλέον από την ηλικία των δύο ετών αντί των δυόμισι. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η ρύθμιση αναμένεται να απελευθερώσει περισσότερες θέσεις για βρέφη, χωρίς να υποβαθμίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να φιλοξενούν έως και 15% περισσότερα παιδιά, έναντι του 10% που ίσχυε προηγουμένως.

Οι παρεμβάσεις προωθούνται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και έχουν στόχο να διευκολύνουν τις οικογένειες στην εξεύρεση θέσης για τα παιδιά τους.

Έως 250.000 σχολικά γεύματα την ημέρα

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνεται και η έναρξη της διανομής σχολικών γευμάτων για τη φετινή σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία σε 160 δήμους, με δυνατότητα διανομής έως και 250.000 γευμάτων ημερησίως. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για 18.000 περισσότερα γεύματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Από το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η κάλυψη του προγράμματος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας σήμερα σχεδόν στο ένα στα δύο παιδιά.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΑ και ο ΕΦΕΤ πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους στην παρασκευή και τη μεταφορά των γευμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Όριο ηλικίας 15 ετών για τα social media από το 2027

Στην τελική ευθεία βρίσκεται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η νομοθετική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει όριο ηλικίας τα 15 έτη, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027 για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κατά την ανάρτησή του, η κοινοβουλευτική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών πρέπει να αναλαμβάνεται από τις ίδιες τις πλατφόρμες και όχι να μεταφέρεται αποκλειστικά στους γονείς.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αξιοποίηση του Kids Wallet, με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι αλγόριθμοι ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή μπροστά στην οθόνη.

Ανακατασκευάζονται συρμοί του Ηλεκτρικού και του Μετρό

Στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παρουσίαση του πρώτου από τους 14 πλήρως ανακατασκευασμένους συρμούς της Γραμμής 1 του Μετρό, του γνωστού Ηλεκτρικού.

Όπως ανέφερε, θα ακολουθήσει η ανακατασκευή ακόμη 10 συρμών, ενώ στις Γραμμές 2 και 3 προχωρά η αναβάθμιση 12 συρμών με την προσθήκη κλιματισμού.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας 19 νέων συρμών, εκ των οποίων οι επτά προορίζονται για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών και στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού των μέσων σταθερής τροχιάς.

Η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλία

Στις Νέες Καρυές Θεσσαλίας εγκαινιάστηκε, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Metlen και τον Όμιλο Καράτζη και επιτρέπει την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος, ώστε να διοχετεύεται στο ηλεκτρικό σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη.

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση της περίσσειας παραγωγής και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από εκείνες κατά τις οποίες παράγεται.

Το «Σπίτι της Γυμναστικής» στο Ελληνικό

Σημαντική εξέλιξη για τον αθλητισμό αποτελεί και η συμφωνία που υπεγράφη με τη LAMDA Development για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυμναστικής» στο Ελληνικό.

Το Υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου θα μετατραπεί σε σύγχρονο προπονητικό κέντρο και θα παραχωρηθεί για 30 χρόνια στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.

Στόχος είναι να χρησιμοποιείται από τις εθνικές ομάδες, αλλά και από χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για την προετοιμασία και την προπόνησή τους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των αθλητών και την ανάπτυξη της γυμναστικής στη χώρα.

Επέστρεψαν από το Ισραήλ 22 αρχαιότητες

Στον τομέα του πολιτισμού, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον επαναπατρισμό 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ, οι οποίες, σύμφωνα με την ανάρτησή του, είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από τη συγκεκριμένη χώρα, εξέλιξη που χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για τη συνεργασία των δύο πλευρών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για τον εντοπισμό και την επιστροφή αρχαιοτήτων που έχουν διακινηθεί παράνομα συνεχίζεται.

251 μεταμοσχεύσεις από την αρχή της χρονιάς

Κλείνοντας την ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός στάθηκε στις εξελίξεις στον τομέα των μεταμοσχεύσεων οργάνων.

Όπως ανέφερε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 251 μεταμοσχεύσεις, χάρη στη δωρεά οργάνων από 114 δότες.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις οικογένειες των δοτών, οι οποίες, μέσα στη δύσκολη συνθήκη της απώλειας ενός δικού τους ανθρώπου, έλαβαν μια απόφαση που, όπως τόνισε, συνέβαλε στη σωτηρία άλλων ζωών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις διαδικασίες μεταμόσχευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ωνάσειο, όπου, σύμφωνα με την ανάρτησή του, πραγματοποιούνται πλέον μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες ακόμη και σε παιδιά πολύ χαμηλού σωματικού βάρους. Όπως ανέφερε, οκτώ παιδιά έχουν ήδη αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους για να λάβουν τη συγκεκριμένη φροντίδα.