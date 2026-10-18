Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τούρκου επενδυτή στο Κονγκό.

Σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ προκαλεί μια οικονομική υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις, η οποία αφορά τη μεταφορά 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε εταιρεία ασφάλειας και άμυνας με έδρα το Τέξας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Λευκός Οίκος έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, και την Αλίνα Χάμπα Μίλντον, η οποία στο παρελθόν υπήρξε προσωπική δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν η Μίλντον εισέβαλε την περασμένη εβδομάδα στο Οβάλ Γραφείο, καταγγέλλοντας στον ίδιο τον Τραμπ ότι ο Γκρένελ είχε αποσπάσει εκατομμύρια δολάρια από επιχειρηματική συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Τη συναλλαγή είχε οργανώσει ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μίλντον, με τον οποίο η Αλίνα Χάμπα παντρεύτηκε τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μέρος των χρημάτων προοριζόταν για δωρεά προς το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον, ωστόσο το ποσό δεν έφτασε ποτέ στο ίδρυμα. Την περίοδο εκείνη, επικεφαλής του Κέντρου Κένεντι ήταν ο Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις των New York Times, απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες παράλογες. Από την πλευρά τους, ο Τουρχάν και η Αλίνα Μίλντον δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση. Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της προέλευσης των χρημάτων.

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Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, η Αλίνα Μίλντον είχε αρχικά ενημερώσει αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια προέρχονταν από τον σημερινό σύζυγό της. Ωστόσο, τα πρώτα έγγραφα που κατέθεσε στον Λευκό Οίκο ο δικηγόρος του Τούρκου επιχειρηματία δεν αποκάλυπταν την ταυτότητα του αποστολέα των χρημάτων, καθώς το σχετικό στοιχείο είχε αποκρυφθεί.

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές αρχές διαπίστωσαν ότι η μεταφορά είχε πραγματοποιηθεί από τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς ο Τουρχάν Μίλντον διατηρεί στενές σχέσεις με την πολιτική ηγεσία της αφρικανικής χώρας.

Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν, μέσω εκπροσώπου του, ότι λειτουργεί ως σύμβουλος του προέδρου του Κονγκό και ότι διαθέτει διπλωματικό διαβατήριο της χώρας.

Ο ρόλος του Γκρένελ και η αμερικανική αμυντική εταιρεία

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν το 2025 στην TX-AT, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και έχει έδρα το Τέξας. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ είχε διατελέσει πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία και υπηρεσιακός διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, έχει παραδεχθεί ότι παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία το 2024.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν διατηρούσε καμία σχέση με την TX-AT όταν πραγματοποιήθηκε η επίμαχη μεταφορά χρημάτων, ενώ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη συναλλαγή. Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, οι New York Times εξέτασαν και ένα γραπτό μήνυμα του Ιουνίου του 2025, το οποίο φέρεται να είχε αποστείλει ο Γκρένελ.

Στο μήνυμα φαίνεται να γίνεται ερώτηση σχετικά με πληρωμή που συνδέεται με ένα «σύστημα λογισμικού». Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο σε ποια ακριβώς συναλλαγή αναφέρεται το συγκεκριμένο μήνυμα. Ο Γκρένελ αμφισβήτησε τη γνησιότητά του.

Παράλληλα, εξακολουθεί να μην έχει αποσαφηνιστεί ο πραγματικός σκοπός της επιχειρηματικής συμφωνίας που οδήγησε στη μεταφορά των εκατομμυρίων δολαρίων.

Η TX-AT δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα της αμερικανικής εφημερίδας για σχόλιο.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τούρκου επενδυτή στο Κονγκό

Ο Τουρχάν Μίλντον έχει αναπτύξει ισχυρές επιχειρηματικές και πολιτικές διασυνδέσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Τούρκος επιχειρηματίας έφτασε στη χώρα το 2021, όταν ήταν περίπου 20 ετών, και έκτοτε έχει αποκτήσει σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος στο παρελθόν, γνώρισε τον πρόεδρο του Κονγκό, Φελίξ Τσισεκέντι, σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως μετά τη συνάντησή τους, αποφάσισε να ταξιδέψει στην αφρικανική χώρα προκειμένου να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες σε μια οικονομία με τεράστιο φυσικό πλούτο. Η εταιρεία του, Milvest, έχει έκτοτε εξασφαλίσει σημαντικά δημόσια κατασκευαστικά έργα, μεταξύ των οποίων και το Οικονομικό Κέντρο της Κινσάσα.

Ο Μίλντον έχει επίσης δηλώσει ότι διαθέτει μεταλλεία στο Κονγκό. Οι δραστηριότητές του, πάντως, δεν περιορίζονται στην αφρικανική χώρα. Διατηρεί εκτεταμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και στη Βενεζουέλα, ενώ έχει συζητήσει τον ρόλο του στη συγκεκριμένη χώρα με τον Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τραπεζική μεταφορά, ο Γκρένελ υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Από στενοί φίλοι σε αντίπαλοι

Η διαμάχη ανάμεσα στην Αλίνα Μίλντον και τον Ρίτσαρντ Γκρένελ έχει και προσωπικό υπόβαθρο. Οι δύο τους διατηρούσαν στο παρελθόν στενή φιλική σχέση, ωστόσο τους τελευταίους μήνες ήρθαν σε σύγκρουση εξαιτίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τουρχάν Μίλντον.

Η αντιπαράθεση δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν οι New York Times άρχισαν να διερευνούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τούρκου επενδυτή και τις οικονομικές συνεισφορές του προς το Κέντρο Κένεντι. Οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις φαίνεται ότι επιτάχυναν τις εξελίξεις.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η Αλίνα Μίλντον αποφάσισε να μεταφέρει προσωπικά τις καταγγελίες της στον Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας την έρευνα του Λευκού Οίκου. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναταραχής για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με την επεισοδιακή αποχώρηση της νέας εκπροσώπου Τύπου του προέδρου, καθώς και αξιωματούχων που διατηρούσαν στενές σχέσεις μαζί του.

Η έρευνα του Λευκού Οίκου και οι υψηλοί προσκεκλημένοι στον γάμο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση των προσκεκλημένων στον πρόσφατο γάμο της Αλίνα Χάμπα με τον Τουρχάν Μίλντον. Η τελετή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, παρουσία υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων βρισκόταν και ο Γουίλ Σαρφ, νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Ο Σαρφ είναι πλέον ο αξιωματούχος που έχει αναλάβει να διευθύνει την κυβερνητική έρευνα για την αμφισβητούμενη μεταφορά χρημάτων.

Η παρουσία του στον γάμο, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και πολιτικούς από το Κονγκό, αναδεικνύει το εύρος των επαφών που έχει αναπτύξει ο Τούρκος επιχειρηματίας. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό της υπόθεσης.