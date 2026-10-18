Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εξαπολύοντας αιχμές τόσο κατά του πρώην πρωθυπουργού όσο και κατά του Λάκη Λαζόπουλου και της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους σημερινούς υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά ήταν στο παρελθόν από τους πιο έντονους επικριτές του, εκτιμώντας ότι η σημερινή στάση τους συνδέεται με την προσπάθεια άσκησης πολιτικής πίεσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικότερα στην εφημερίδα «Δημοκρατία» και στον Λάκη Λαζόπουλο, τους οποίους χαρακτήρισε μεταξύ των πιο σφοδρών επικριτών του Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.

Όπως σημείωσε, θεωρεί αντιφατικό το γεγονός ότι σήμερα εμφανίζονται να τον υποστηρίζουν, με φόντο τα σενάρια για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

«Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες», κατέληξε.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2111704999688290800}