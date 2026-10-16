«Δύσκολο να κλείσει η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο του 2026» είπε στου δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η κυβέρνηση είναι σε θέση να στηρίξει τα νοικοκυριά και δεν είναι καθόλου αμελητέα αυτά τα μέτρα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν υπάρχουν μαγικές ευρωπαϊκές λύσεις. Ζητάμε δημοσιονομική ευελιξία με στοχευμένα προσωρινά μέτρα. Κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας και θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής επεσήμανε ότι «κρατάμε εφεδρείες για να βγάλουμε τον χειμώνα. Δεν ξέρουμε από τώρα τις τιμές του πετρελαίου. Στο πετρέλαιο θέρμανσης ξεπεράσαμε όλες τις προσδοκίες. Έχουμε 2 πολέμους σε εξέλιξη και μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Δεν είναι η δική μου νοοτροπία».

Για πράσινη μετάβαση: Η επιλογή της χώρας είναι για ολοένα και περισσότερες ΑΕΠ στην παραγωγή ηλεκτρισμού και θα την ενισχύσουμε. Δεδομένη και με ταχύτητα η στόχευση. Δεν πρέπει όμως για την βιομηχανία μας να επιβάλλουμε ένα πρόσθετο κόστος απανθρακοποίησης. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με την στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης και όχι μόνο της παραγωγικής Ελλάδας.

Συμφωνία για μεταναστευτικό: Τα γαλάζια γράμματα αρκετά συχνά έχουν σημαντική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια ακόμη ελληνική πρωτοβουλία που γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της χώρας που προστίθεται σε μια αλυσίδα αλλαγής της ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα των εξωτερικών συνόρων.

Για το ETS2, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δώσαμε αγώνα να μην εφαρμοστεί η πρόσθετη επιβάρυνση το 2027 και ίσως χρειαστεί και περαιτέρω παράταση».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αλεξάνδρα Βουδούρη (Καθημερινή): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Έχετε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περαιτέρω περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ παράλληλα στηρίζετε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δεν αποκλείετε νέους ίδιους πόρους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβαρύνουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Μετά τις έντονες διαφωνίες που καταγράφηκαν χθες στη Σύνοδο Κορυφής, πού βλέπετε περιθώρια συμβιβασμού και πόσο ρεαλιστικός παραμένει ο στόχος για επίτευξη συμφωνίας ως το τέλος του έτους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πάντα εξαιρετικά σύνθετες και συνήθως ξεκινούν από σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών και της πλειοψηφίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιζητούν έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό. Στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε και τώρα.

Νομίζω, όμως, ότι κατέστη απολύτως σαφές και από τη συζήτηση που είχαμε, ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής πρέπει να προστατευθεί, τουλάχιστον στα ποσά τα οποία είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά, τουλάχιστον για τη χώρα μας. Άρα, δεν εκτιμώ ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε εκπτώσεις ως προς τον τομέα αυτό και άλλες 15 χώρες τουλάχιστον συντάσσονται με αυτή την άποψη.

Από εκεί και πέρα, προφανώς θα χρειαστεί να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί. Οι ίδιοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο του προϋπολογισμού, είναι σημαντικοί, αλλά κι αυτοί για να συμφωνηθούν θα πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις λιγότερο πλούσιες χώρες, όπως την πατρίδα μας.

Άρα, έχουμε ακόμα μία δύσκολη διαπραγμάτευση μπροστά μας. Δεν είμαι σε θέση να σας πω εάν θα κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση τον Δεκέμβριο. Ευχή μου θα ήταν να κλείσει η διαπραγμάτευση πριν το τέλος του έτους, για τον απλούστατο λόγο ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα είναι ένα εξάμηνο εξαιρετικά δύσκολο στο επίπεδο των πολιτικών εξελίξεων. Ο Πρόεδρος Μacron κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν θα είναι σε θέση, καθώς τελειώνει η θητεία του, να δεσμεύσει τη Γαλλία σε οποιαδήποτε συμφωνία, εάν δεν υπάρξει συμφωνία τον μήνα Δεκέμβριο.

Οπότε νομίζω ότι όλοι έχουμε πια μία αίσθηση του κατεπείγοντος και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε, έστω και αν χρειαστεί να έχουμε πολλά πουκάμισα μαζί μας και να παραμείνουμε στις Βρυξέλλες για όσες μέρες χρειάζεται, προκειμένου να πετύχουμε μία συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική για όλους.

Μαρία Ψαρά (STAR): Χριστούγεννα στις Βρυξέλλες, λοιπόν. Να σας πάω στο ενεργειακό, κ. Πρόεδρε. Η απόφαση της Συνόδου να ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σας ικανοποιεί καταρχάς; Γιατί υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να μπούμε σε μία μακροχρόνια διαδικασία, ενώ η στήριξη των νοικοκυριών επείγει. Έχετε κάποιο «plan B», σε περίπτωση που αργήσει η Κομισιόν πολύ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, η Ελληνική Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά και επειδή μπορούμε να παράγουμε σημαντικά πλεονάσματα, ήταν και είναι σε θέση να στηρίξει την ελληνική κοινωνία με μέτρα τα οποία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, πολύ απλά διότι βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι πολύ πιο «στριμωγμένες» δημοσιονομικά.

Άρα, η στήριξη η οποία παρέχουμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες δεν είναι καθόλου αμελητέα, δεν πρέπει να προσπερνιέται έτσι εύκολα. Αναφέρω ως ενδεικτικό παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο τελικά ανοίγει σε τιμές που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί προτεραιοποιήσαμε την ανάγκη των συμπολιτών μας να μπορούν να θερμαίνουν τα σπίτια τους ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Από εκεί και πέρα, δεν περιμένω ότι θα βγουν «λαγοί από το καπέλο» ή ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, ευρωπαϊκές, για να μπορέσουμε οριζόντια να μειώσουμε φόρους και να γίνει κάποια τεράστιας έκτασης παρέμβαση. Αυτό το οποίο ζητάμε, και το οποίο ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα -το τονίζω: στοχευμένα και προσωρινά- τα οποία θα μας επιτρέψουν, στο «οπλοστάσιο» το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει, να προσθέσουμε κάποια ακόμα μέτρα, τα οποία όμως θα έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα.

Το ακούει θετικά αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένουμε τις προτάσεις της, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουμε -δεν τους έχουμε μόνο εμείς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τους έχουν- να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο.

Θα το ξαναπώ: είναι παγκόσμιο, είναι προϊόν δύο πολέμων. Ζούμε σε καιρούς οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταραγμένοι. Δεν μιλάμε για κανονικές συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την πολιτική. Θέλω να θυμίσω ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει θα εκδηλώνονται και θα υλοποιούνται τους επόμενους μήνες. Δεν έχουμε σταματήσει εδώ. Στο τέλος του Νοεμβρίου, για παράδειγμα, θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι νοικιάζουν κύρια κατοικία, έως του ποσού των 800 ευρώ.

Στη συνέχεια έρχονται αυξήσεις στους μισθούς, αυξήσεις στις συντάξεις, περαιτέρω μειώσεις φόρων. Άρα, η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Ουσιαστικά σχετίζεται με όλο το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ανακοίνωσα στη Θεσσαλονίκη και που η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί μέχρι κεραίας. Διότι η διαφορά η δική μας από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, τα νομοθετούμε και τα υλοποιούμε.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου (ΣΚΑΪ): Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζετε ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ενεργειακές συνθήκες. Πού τοποθετείτε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στους κλιματικούς στόχους, την ανταγωνιστικότητα και τελικά το ίδιο το κόστος που επωμίζονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις;

Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι επιπλέον: είστε διατεθειμένος να ζητήσετε αλλαγές σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και αν ναι, σε ποιες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θέλω να είμαι σαφής. Η επιλογή της χώρας να προσθέτει ολοένα και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρισμού είναι μία επιλογή η οποία οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Όταν φυσάει και έχει ήλιο έχουμε χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας απ’ ό,τι όταν έχει συννεφιά και δεν φυσάει.

Άρα, η πολιτική αυτή είναι μία πολιτική την οποία η κυβέρνησή μας θα την ενισχύσει, θα προσθέσει στο μείγμα και περισσότερες επενδύσεις σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Βρέθηκα, λίγο πριν έρθω στις Βρυξέλλες, σε μια πολύ μεγάλη επένδυση σε μπαταρίες η οποία ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλία και θα συμπληρώνουμε το μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, το οποίο ελπίζουμε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ολοένα και λιγότερο. Άρα, αυτή είναι μία κατεύθυνση η οποία είναι δεδομένη και στην οποία πρέπει να κινηθούμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά ειδικά τη βιομηχανία μας, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε ένα πρόσθετο κόστος εξαιρετικά γρήγορης απανθρακοποίησης σε κλάδους της οικονομίας μας οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τις τεχνικές λύσεις για να μπορέσουν να πετύχουν αυτή την απανθρακοποίηση.

Αυτή, όπως ξέρετε, είναι μία πολύ τεχνική συζήτηση, αλλά θα επαναλάβω σε τίτλο αυτό το οποίο έχω πει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης, όχι μόνο της παραγωγικής Ελλάδος. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη λογική βρίσκονται πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δημήτρης Γκάτσιος (ΑΝΤ1): Κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα και από εμένα. Θα ήθελα να σας πάω στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου και με αφορμή τα γεγονότα της Θέουτα, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, εργαλειοποίησης και μαζικών ροών.

Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω τι συζητήσατε εντός του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού και ποια πρακτική βοήθεια μπορεί να αναμένει η χώρα μας, σε περίπτωση νέας μαζικής εισροής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπετε, κ. Γκάτσιο, ότι τα «γαλάζια γράμματα» αρκετά συχνά έχουν σημαντική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Έστειλα πράγματι αυτή την επιστολή. Υπήρξε καθολική αναγνώριση από όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε πολύ σύντομα τις νομοθετικές προτάσεις.

Είναι μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία η οποία γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Και προφανώς για μία χώρα η οποία βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα, αυτή η συμπλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Διότι αν, ο μη γένοιτο, βρισκόμασταν αντιμέτωποι πάλι με ένα περιστατικό, όπως αυτό του Έβρου ή της Θέουτα, θα είχαμε ένα ευρωπαϊκό «οπλοστάσιο» για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πολύ αποτελεσματικά.

Εμείς πάλι το ίδιο θα κάναμε και θα κάνουμε, γιατί χρέος μας είναι να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Είναι άλλο να το κάνεις, όμως, ως εθνική προτεραιότητα και ως εθνική πολιτική και άλλο να είσαι θωρακισμένος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της χώρας, η οποία νομίζω ότι έρχεται και προστίθεται σε μία «αλυσίδα». Είναι ένας κρίκος ακόμα σε μία αλυσίδα αλλαγής της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό, με ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Είναι κάτι για το οποίο αγωνίζομαι εδώ και επτά χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί συνολικά η Ευρώπη στο ζήτημα του μεταναστευτικού έχει αλλάξει την πολιτική της.

Έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά είναι βέβαιο ότι κινούμαστε επιτέλους στη σωστή κατεύθυνση.

Γεωργία Σκιτζή (ΕΡΤ): Η Ελλάδα ζητά κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά οι κυβερνήσεις διαθέτουν διαφορετικά δημοσιονομικά περιθώρια. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς θα αποτραπεί το ενδεχόμενο, οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ να επιδοτούν περισσότερο τις δικές τους επιχειρήσεις; Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διευρύνουν τις ανισότητες στην ενιαία αγορά εις βάρος άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα η χώρα μας, η Ελλάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, μόνο που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, για να μπορεί να στηρίζει επιχειρήσεις αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 10 μέρες ανακοίνωσα μια πρόσθετη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με 95 ακόμα εκατομμύρια, κάτι πολύ σημαντικό για την παραγωγική Ελλάδα και το οποίο δίνει μία ακόμα ανάσα στους Έλληνες παραγωγούς.

Το ζήτημα εδώ, λοιπόν, είναι αρκετά τεχνικό και έχει να κάνει με τη δυνατότητά μας να έχουμε δημοσιονομική ευελιξία, μέσα στα πλαίσια που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει. Αν καταφέρουμε να την κερδίσουμε αυτή, δεν θα αλλάξει τίποτα στα πλεονάσματά μας, τα ίδια θα είναι πάλι, απλά, λογιστικά θα τα αποτυπώσουμε με διαφορετικό τρόπο, για να μπορέσουμε να προσθέσουμε στη φαρέτρα μας, όπως είπα, στοχευμένα μέτρα.

Για παράδειγμα, θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα το τι θα κάνουμε με την ελληνική ακτοπλοΐα. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, για τη νησιωτικότητά μας. Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε σταθερά τα εισιτήρια μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι νησιώτες μας με αυξήσεις στα εισιτήρια, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους του ντίζελ που χρησιμοποιούν τα καράβια μας.

Είναι ένα μόνο παράδειγμα των ενδεχομένων μελλοντικών πρωτοβουλιών που θα κληθούμε να αναλάβουμε. Προφανώς αν έχουμε τη δυνατότητα από την Ευρώπη να έχουμε αυτή την ευελιξία, τόσο το καλύτερο.

Νίκος Αρμένης (MEGA -ΑΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι ανά 15νθήμερο θα αξιολογείται η κατάσταση σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας. Αν σε 15 μέρες η Κομισιόν δεν έχει παρουσιάσει μέτρα, όπως εμείς επιθυμούμε, πώς θα κινηθούμε ενόψει του δύσκολου χειμώνα; Θα ληφθούν άλλα μέτρα; Από την αντιπολίτευση ήδη σας κατηγορούν ότι «κινηθήκατε καθυστερημένα και πήρατε λίγα μέτρα». «Too little, too late», είπαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτσι το είπαν, στα αγγλικά; Καλό κι αυτό. Ίσως επειδή είμαστε στο εξωτερικό, τώρα να θέλουν να προπονούνται και στην αγγλική.

Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς κρατάμε εφεδρείες, για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα όλο τον χειμώνα. Είναι σαφές αυτό. Τα μέτρα ανακοινώνονται κάθε 15νθήμερο γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι πραγματικές ανάγκες, σε σχέση με τις τιμές και του πετρελαίου αλλά και των προϊόντων.

Από εκεί και πέρα τώρα, για την αντιπολίτευση τι να πω, θα περιμένατε να πει κάτι διαφορετικό; Μάλλον όχι. Νομίζω όμως ότι εδώ πρέπει να σταθούμε στις πραγματικές δυνατότητες. Νομίζω στο πετρέλαιο θέρμανσης κάναμε πραγματικά το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε. Ξεπεράσαμε, θα έλεγα, και τις προσδοκίες κάποιων, που ενδεχομένως να πίστευαν ότι θα άνοιγε το πετρέλαιο πιο ψηλά.

Αλλά θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πριν: έχουμε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή και μία τεράστια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών. Αν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι ένα «γαλατικό χωριό», θα μένει απομονωμένη και δεν θα επηρεαστεί καθόλου απ’ αυτή την κρίση, λυπάμαι είναι βαθιά νυχτωμένος.

Αν πάλι κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε τη μπάνκα στον αέρα και θα μοιράζουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε αρεστοί πολιτικά και θα υπονομεύσουμε όλη την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, για να γίνουμε ενδεχομένως λίγο πιο συμπαθείς ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι αυτή δεν είναι η δική μου νοοτροπία. Μπορεί να είναι η νοοτροπία κάποιων άλλων, που στο παρελθόν έριξαν τη χώρα στα βράχια.

Ευαγγελία Τσικρίκα (ALPHA): Κύριε Πρόεδρε, στη Σύνοδο δεν υπήρξε συμφωνία έτσι ώστε ο νόμος για την απανθρακοποίηση αντί να εφαρμοστεί το 2028 να πάει το 2030. Όμως, δώσατε εντολή στην Κομισιόν να επανεξετάσει τις δικλίδες ασφαλείας και άλλα πράγματα και κάποιους όρους, έτσι ώστε στους τομείς των μεταφορών, σε σχέση με τα κτήρια, να μην υπάρχει αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τι διεκδικήσαμε, τι συζητήσατε, έτσι ώστε να μην υπάρξει νέα επιβάρυνση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, αναφέρεστε σε κάτι πολύ τεχνικό. Είναι το ETS2, είναι ουσιαστικά μια πρόσθετη επιβάρυνση στις μεταφορές και τη θέρμανση των σπιτιών.

Δώσαμε αγώνα αυτή να μην τεθεί σε εφαρμογή το 2027 αλλά το 2028, και η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που πιστεύει ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί και περαιτέρω παράταση. Είναι κάτι το οποίο το μελετάμε, το συζητούμε με την Επιτροπή και σίγουρα θα είναι αντικείμενο και επόμενων συζητήσεων σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πάντως για το 2027 έχουμε ήδη διεκδικήσει ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καμία πρόσθετη ευρωπαϊκή φορολόγηση που να αφορά τα καύσιμα και τη θέρμανση των σπιτιών.

Zoriana Stepanenko (Radio Free Europe, Ukrainian Service) (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει στα αποθέματά της βλήματα αναχαίτισης PAC. Η Ουκρανία τα επιζητά απεγνωσμένα σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να αποσαφηνίσετε εάν η Ουκρανία έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί μας με σχετικό αίτημα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα σχολιάσω δημόσια το ζήτημα αυτό. Γνωρίζετε ότι έχουμε στηρίξει την Ουκρανία με σημαντικές αντι-αεροπορικές ικανότητες από τα αποθέματά μας. Την ίδια στιγμή, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής: θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε την Ουκρανία, χωρίς να υπονομεύουμε τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας. Βρισκόμαστε επίσης σε μια ευαίσθητη γειτονιά, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, αλλά στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.