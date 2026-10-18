Αλλαγές για γονείς που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη.

Τρεις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης της γονικής άδειας και της άδειας φροντιστή προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία. Οι ρυθμίσεις αφορούν τη χρονική απόσταση μεταξύ των αδειών για διαφορετικά παιδιά, τη διαδικασία που ακολουθούν γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας φροντιστή.

Κατάργηση της αναμονής για άδεια δεύτερου παιδιού

Η πρώτη αλλαγή αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους μεταξύ της λήψης γονικών αδειών για διαφορετικά παιδιά. Με το ισχύον πλαίσιο, προβλέπεται κατά κανόνα να μεσολαβεί ένα έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη από τη λήξη της άδειας για το προηγούμενο παιδί, προκειμένου να χορηγηθεί νέα άδεια για άλλο παιδί.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση του συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού, ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να μπορούν να προγραμματίζουν τις άδειές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.

Το δικαίωμα γονικής άδειας ανέρχεται σε τέσσερις μήνες για κάθε εργαζόμενο γονέα και για κάθε παιδί έως την ηλικία των οκτώ ετών. Η άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα και μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αλλαγές για γονείς που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο γονείς εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο εργοδότη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεν θα απαιτείται πλέον να δηλώνουν εκ των προτέρων τη σειρά με την οποία θα κάνουν χρήση της γονικής άδειας.

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Η αλλαγή αφορά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας και στοχεύει στην απλούστευση των σχετικών υποχρεώσεων. Με τη νέα πρόβλεψη, οι γονείς θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό της απουσίας τους από την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να καθορίζουν προκαταβολικά τη σειρά αξιοποίησης του δικαιώματος.

Η τελική εφαρμογή της ρύθμισης θα εξαρτηθεί από τη διατύπωση των σχετικών διατάξεων στο νομοσχέδιο και από τις διαδικασίες που θα προβλεφθούν για την ενημέρωση του εργοδότη.

Άδεια φροντιστή χωρίς εξάμηνη προϋπηρεσία

Η τρίτη αλλαγή αφορά την άδεια φροντιστή. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται να καταργηθεί η προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας από την πρόσληψη, προκειμένου ο εργαζόμενος να μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας.

Η παρέμβαση αφορά εργαζομένους που χρειάζεται να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενικό τους πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο που καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία. Η άδεια φροντιστή είναι διαφορετική από τη γονική άδεια, καθώς συνδέεται με την ανάγκη φροντίδας προσώπου και όχι αποκλειστικά με την ανατροφή παιδιού.

Η κατάργηση της προϋπόθεσης εξάμηνης απασχόλησης αναμένεται να διευκολύνει εργαζομένους που αντιμετωπίζουν ανάγκες φροντίδας κατά τους πρώτους μήνες της εργασιακής τους σχέσης.

Σε εκκρεμότητα η νομοθετική διαδικασία

Οι τρεις παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου και δεν συνιστούν ακόμη οριστικοποιημένες αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος. Η ακριβής διατύπωση των διατάξεων, οι όροι εφαρμογής τους και η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.