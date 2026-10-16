Αλλαγές στη γονική άδεια, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία για τους εργαζόμενους γονείς, ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν παρεμβάσεις στον τρόπο χορήγησης της τετράμηνης άδειας, αλλά και κατάργηση της προϋπόθεσης εξάμηνης εργασίας στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση άδειας φροντιστή.

Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, αλλά και αλλαγές στο καθεστώς των γονικών αδειών, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις». Παράλληλα, προανήγγειλε νέους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση των εργαζομένων, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της ανεργίας και στα νέα προγράμματα απασχόλησης.

Όπως εξήγησε, η νέα φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Νέες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων προωθεί το υπουργείο Εργασίας, με την υπουργό να υπενθυμίζει τις αλλαγές που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο των αδειών που αφορούν την οικογένεια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «επεκτείναμε την άδεια μητρότητας, θεσπίσαμε άδεια πατρότητας, δώσαμε τη δυνατότητα να μεταβιβάσεις μέρος της άδειας μητρότητας στον πατέρα, θεσπίσαμε την άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θεσπίσαμε ότι είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα γονικής άδειας», ενώ τώρα «ερχόμαστε και βελτιώνουμε τη λήψη της γονικής άδειας».

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί έως την ηλικία των οκτώ ετών. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, προβλεπόταν χρονική απόσταση τουλάχιστον ενός έτους, περιορισμός που πλέον καταργείται.

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«Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πώς ακριβώς θα λαμβάνεις αυτό το μέτρο», υπογράμμισε η υπουργός.

Επιπλέον, θα δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης της γονικής άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Αλλαγή προβλέπεται και για την άδεια φροντιστή. Μέχρι σήμερα, προϋπόθεση για τη χορήγησή της ήταν ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη, όρος που καταργείται.

Όπως σημείωσε η υπουργός, στόχος είναι «τα νέα μέτρα να ενισχύσουν συνολικά κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους γονείς, να τους δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη που χρειάζονται για να συνδυάσουν κιόλας την προσωπική τους ζωή, την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή».

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την εφαρμογή της να καλύπτει νέους κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνίες, η ιδιωτική υγεία, τα καθαριστήρια, τα κομμωτήρια, οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, τα logistics, οι επισκευές και οι υπηρεσίες καθαρισμού.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από το μέτρο αναμένεται να φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια.

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα διασφαλίζει την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων για τις ώρες απασχόλησής τους. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ενδεικτικό της επίδρασης του μέτρου, σύμφωνα με την υπουργό, είναι ότι σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί έως και 1.200% μετά την εφαρμογή του.

Όπως ανέφερε, η ψηφιακή κάρτα «διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος αμείβεται για τις ώρες που εργάζεται».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για εργαζόμενο που εντοπίζεται να απασχολείται χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση της κάρτας προβλέπεται πρόστιμο 10.500 ευρώ.

Για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του 1555.