Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε την ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα οικονομική πραγματικότητα, με υψηλότερο κόστος δανεισμού και αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε συνέντευξή του στο CNN, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις χρέους, ενώ αναφέρθηκε και στο ελληνικό πακέτο στήριξης ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Richard Quest, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο», επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Όπως ανέφερε, πριν από δέκα χρόνια η μέση απόδοση των ομολόγων στην Ευρώπη ήταν 1,1%, ενώ σήμερα η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων διαμορφώνεται στο 4,4%. Παράλληλα, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1,7% της προηγούμενης δεκαετίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας κρίσης χρέους σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη κρίση.

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«Παρακολουθούμε την κατάσταση με προσοχή, αλλά δεν ανησυχούμε υπέρμετρα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική και πολιτική αξιοπιστία κάθε χώρας αποτυπώνεται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε την ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όπως δήλωσε, η ελληνική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει πακέτο μέτρων ύψους 1,4 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η δυνατότητα χρηματοδότησής του οφείλεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη ενεργειακή θέση συγκριτικά με την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις.

Τέλος, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή των αποφάσεων. «Το σύνθημά μας πρέπει να είναι: υλοποίηση, υλοποίηση, υλοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.