«H κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει μία ολόκληρη γενιά αντιμέτωπη με χαμηλούς μισθούς και απλησίαστα ενοίκια», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«H κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει μία ολόκληρη γενιά αντιμέτωπη με χαμηλούς μισθούς και απλησίαστα ενοίκια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά:

«Κυριάκος Μητσοτάκης για τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ»: «Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα» (24 Ιουλίου 2026).

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας» (29 Αυγούστου 2026).

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη» (Σεπτέμβριος 2026).

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Παύλος Μαρινάκης: «Την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%» (10 Σεπτεμβρίου 2026).

Αν ακούσει κανείς μόνο την κυβέρνηση, «η Ελλάδα είναι ζάχαρη» -no pun intended.

Δυστυχώς, όμως, για την κυβέρνηση υπάρχει η Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το 2025 το 56,3% των νέων ηλικίας 25–34 ετών στην Ελλάδα ζούσε με τους γονείς του. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία (62,3%) και σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (30,1%). Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αξιών της GEOAXIS, στις πέντε περιοχές της Αττικής που εξετάζει, οι πιθανές τιμές πώλησης αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά 5,8% στα νεόδμητα και κατά 7,4% στα παλαιότερα διαμερίσματα. Σε σύγκριση με το 2017, η αύξηση φτάνει αντίστοιχα το 112% και το 109%. Την ίδια δεκαετία, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα υποχώρησε από 73,9% το 2016 σε 69,4% το 2025.

Περισσότεροι από ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα ζουν ακόμη στο πατρικό τους, την ώρα που ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «πολύ επιτυχημένη» τη στεγαστική πολιτική του και τα στελέχη του μιλούν για «συγκλονιστική ευημερία».

H κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει μία ολόκληρη γενιά αντιμέτωπη με χαμηλούς μισθούς και απλησίαστα ενοίκια.

Η Νέα Αριστερά προτείνει σαφές πλαίσιο που θα οδηγήσει σε: