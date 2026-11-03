Η καταδίκη τους ήρθε έπειτα από έρευνα και συλλήψεις που πραγματοποίησε η ειδική αστυνομική μονάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος μέσω καρτών και πληρωμών.

Δύο άνδρες καταδικάστηκαν επειδή εξαπάτησαν ευάλωτα άτομα, αποσπώντας χρήματα μέσω απατηλών μηνυμάτων με κωδικούς μιας χρήσης και παριστάνοντας τους υπαλλήλους τραπεζών.

Δύο άνδρες από το Λέστερ, οι οποίοι διέπραξαν απάτες συνολικού ύψους άνω των 187.000 λιρών, καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Inner London. Παράλληλα, οι δύο δράστες επιχείρησαν να αποσπάσουν επιπλέον 300.000 λίρες από τα θύματά τους, ωστόσο οι απόπειρες εντοπίστηκαν και αποτράπηκαν από τα τραπεζικά συστήματα ασφαλείας.

Η καταδίκη τους ήρθε έπειτα από έρευνα και συλλήψεις που πραγματοποίησε η ειδική αστυνομική μονάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος μέσω καρτών και πληρωμών (Dedicated Card and Payment Crime Unit – DCPCU), η οποία υποστηρίζεται από τον τραπεζικό κλάδο.

Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, ο 22χρονος Mohammed Hassan Farooq και ο επίσης 22χρονος Deva Raval συμμετείχαν σε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο με έδρα το Λέστερ, το οποίο είχε βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένους και ευάλωτους πελάτες τραπεζών.

Τα θύματα λάμβαναν παραπλανητικά γραπτά μηνύματα (SMS), στα οποία οι δράστες προσποιούνταν οργανισμούς όπως η DVLA (η βρετανική υπηρεσία αδειών οδήγησης και οχημάτων), η υπηρεσία τηλεοπτικών αδειών και διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις που διαφήμιζαν προσφορές. Τα μηνύματα περιείχαν συνδέσμους, μέσω των οποίων οι παραλήπτες καλούνταν να καταχωρίσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία.

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Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσεων με όσους είχαν πατήσει τον σύνδεσμο, προσποιούμενοι τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο τους έπειθαν να αποκαλύψουν κωδικούς μιας χρήσης (OTP) ή να κατεβάσουν εφαρμογές επεξεργασίας πληρωμών, προκειμένου να μεταφέρουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους.

Η έρευνα των τραπεζικών αρχών αποκάλυψε τουλάχιστον 164 δόλιες συναλλαγές μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών. Για να αποκρύπτουν τη δράση τους και να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν πολλαπλά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Farooq είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, καθώς είχε αγοράσει σχεδόν 12.000 σύνολα κλεμμένων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων από εγκληματίες που δραστηριοποιούνταν μέσω καναλιών και λογαριασμών στην πλατφόρμα Telegram. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για τη διευκόλυνση νέων απατών.

Από την πλευρά του, ο Raval συνεργαζόταν στενά με τον Farooq και συμμετείχε στην καθημερινή εκτέλεση του σχεδίου. Επικοινωνούσε με τα θύματα, προσποιούνταν τον τραπεζικό υπάλληλο και τα έπειθε να εγκρίνουν πληρωμές ή να μεταφέρουν χρήματα.

Αστυνομικοί της DCPCU πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Μπέντγουορθ του Γουόρικσαϊρ, όπου συνελήφθησαν ο Farooq και άλλοι ύποπτοι.

Η εξέταση ενός κινητού τηλεφώνου αποκάλυψε επιπλέον εγκληματικές ενέργειες των δύο ανδρών, μεταξύ των οποίων και επανειλημμένες απάτες σε βάρος ενός ευάλωτου 80χρονου στο Λονδίνο.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Inner London στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Ο Farooq καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών, ενώ στον Raval επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών με διετή αναστολή.

Η προειδοποίηση της αστυνομίας

Ο αστυνομικός ερευνητής Ant King, από την DCPCU, δήλωσε:

«Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την έκταση και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης απάτης, καθώς και τα μέσα στα οποία καταφεύγουν οι εγκληματίες για να εκμεταλλευτούν ανυποψίαστους ανθρώπους. Οι Farooq και Raval ήταν βασικά μέλη μιας συντονισμένης εγκληματικής επιχείρησης, η οποία προκάλεσε σημαντικές οικονομικές απώλειες, συνολικού ύψους 187.000 λιρών, μέσα σε μια σχετικά σύντομη περίοδο οκτώ μηνών.

Η υπόθεση δείχνει επίσης γιατί οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν απρόσκλητα γραπτά μηνύματα από αριθμούς που δεν αναγνωρίζουν.

Ακολουθήστε τις συμβουλές της εκστρατείας Take Five to Stop Fraud: σταματήστε και σκεφτείτε πριν μοιραστείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και αντιμετωπίζετε τους κωδικούς μιας χρήσης με την ίδια προσοχή που δείχνετε στο PIN σας.

Χάρη στη στενή συνεργασία του χρηματοπιστωτικού τομέα με την DCPCU, καταφέραμε να οδηγήσουμε γρήγορα τους συγκεκριμένους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποτρέψουμε την πρόκληση περαιτέρω οικονομικής ζημίας».

πηγή: ukfinance