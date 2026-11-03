Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής προβλέπει την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους προμηθευτές με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία πελατών.

Τη ΔΕΗ και τη Metlen όρισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ως Προμηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διετία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2028, μετά την άγονη κατάληξη του σχετικού διαγωνισμού, στον οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από καμία εταιρεία.**

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής προβλέπει την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους προμηθευτές με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία πελατών. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου για τους καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, ενώ η Metlen ορίζεται αρμόδια για τους πελάτες υψηλής τάσης.

Τι προβλέπει ο θεσμός του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Ο θεσμός του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου αποσκοπεί στη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης καταναλωτών που μένουν χωρίς εκπροσώπηση από προμηθευτή, εξαιτίας υπαιτιότητας του προηγούμενου παρόχου τους ή άλλων γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται να αναλάβει προσωρινά την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων πελατών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Στο διάστημα αυτό, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να συνάψουν νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εταιρεία της επιλογής τους.

Οι προσαυξήσεις 8% για τη ΔΕΗ και 5% για τη Metlen

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οικονομικοί όροι υπό τους οποίους οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν την παροχή των υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου, καθώς η ΡΑΑΕΥ έκανε αποδεκτά τα ανταλλάγματα που ζήτησαν.

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Στην περίπτωση της ΔΕΗ, εγκρίθηκε προσαύξηση 8% επί του προσφερόμενου βασικού τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας, στο σκέλος των ανταγωνιστικών χρεώσεων, ανά κατηγορία πελατών χαμηλής και μέσης τάσης.

Αντίστοιχα, για τη Metlen εγκρίθηκε προσαύξηση 5% επί του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις επιμέρους συνιστώσες της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Αγοράς Εξισορρόπησης. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί Προσαυξήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική χρέωση.

Οι συγκεκριμένες προσαυξήσεις αποτελούν τους εγκεκριμένους όρους τιμολόγησης για την παροχή της υπηρεσίας, η οποία συνεπάγεται την υποχρέωση των εταιρειών να εξυπηρετούν προσωρινά καταναλωτές που έχουν μείνει χωρίς προμηθευτή.

Υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των τιμολογίων

Παράλληλα, η απόφαση της ΡΑΑΕΥ προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις διαφάνειας για τις δύο εταιρείες, προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις χρεώσεις που εφαρμόζονται κατά την υπαγωγή τους στο καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ και η Metlen οφείλουν να δημοσιοποιούν τα τιμολόγια που ισχύουν για κάθε κατηγορία πελατών που εξυπηρετούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δημοσιευμένο τιμολόγιο για ορισμένη κατηγορία καταναλωτών, οι εταιρείες υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη μεθοδολογία υπολογισμού της αντίστοιχης χρέωσης.