Η ΔΕΗ και οι συζητήσεις με την DFC για τη χρηματοδότηση projects σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι ελληνικές business της οικογένειας Μαραφάτσου, η ONEX, η Hellas Direct και η νέα εταιρεία του Θωμά Βαρβιτσιώτη

ΔΕΗ: Επαφές με DFC για τρία μεγάλα projects

Σε συζητήσεις με τον κρατικό οργανισμό αναπτυξιακής χρηματοδότησης των ΗΠΑ (Development Finance Corporation - DFC) βρίσκεται η ΔΕΗ για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών να είναι πυκνή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου ισχύος έως 439 μεγαβάτ, η κατασκευή νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Καρδιά και η αναβάθμιση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που συνδέονται με την εξέταση της χρηματοδότησης, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει αρκετά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αποτύπωση των έργων, την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και την εξέταση των συστημάτων εταιρικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Environmental Resources Management (ERM) εκπόνησε προ τετραμήνου έκθεση ελέγχου , ενώ καταρτίστηκε και προσχέδιο πλαισίου διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το μεγαλύτερο έργο του ελληνικού σκέλους αφορά στην Πτολεμαΐδα 5, η οποία στα επίμαχα έγγραφα αναφέρεται πως θα μετατραπεί αρχικά σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου, ισχύος 295 MW, και στη συνέχεια σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 439 MW. Επίσης, τα ίδια έγγραφα αναφέρουν πως στην Καρδιά σχεδιάζεται νέα μονάδα συμπαραγωγής με 17 μηχανές φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ισχύος 76 MW και θερμικής ισχύος 66 MW. Σε σχέση με τη Ρουμανία, στα έγγραφα αναφέρεται πως οι επενδύσεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την ψηφιοποίηση των υποδομών.

Παρά την πρόοδο των επαφών, τα διαθέσιμα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν το ύψος του υπό συζήτηση δανείου ή τους χρηματοδοτικούς όρους, ούτε επιβεβαιώνουν την οριστική έγκρισή του. Προκύπτει πάντως πως η DFC έχει κατατάξει το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχέδιο στην περιβαλλοντική Κατηγορία Α, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης και συμμόρφωσης.

«Αδιαμεσολάβητη σχέση»

Αναζητήσαμε το εάν η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ανάμιξη στις επαφές μεταξύ της ΔΕΗ και του αμερικανικού κρατικού οργανισμού αναπτυξιακής χρηματοδότησης, καθώς και το εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή του Ελληνοαμερικανού λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου σε αυτές. Υπενθυμίζουμε πως ο τελευταίος παρείχε υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων (lobbying) στην Ουάσιγκτον για λογαριασμό της PPC North America, εταιρείας του ομίλου ΔΕΗ, μέσω της εταιρείας του, Catalyst Strategies. Ωστόσο, στα στοιχεία που έχουμε – έως τώρα - στη διάθεσή μας δεν μνημονεύονται τα ονόματα των Γκίλφοϊλ και Μαραφάτσο. Πηγές μας υπέδειξαν πως το ότι οι επαφές της Διοίκησης Στάσση με το DFC συνεχίζονται κανονικά, δείχνει πως η σχέση του ελληνικού ομίλου με τον κρατικό οργανισμό αναπτυξιακής χρηματοδότησης των ΗΠΑ είναι «αδιαμεσολάβητη».

Marafatsos Construction

Με την αφορμή αυτή την αναφορά, να αποκαλύψουμε πως αν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέστρεψε στις ΗΠΑ, τερματίζοντας τις εν Ελλάδι δραστηριότητες της, ο Χρήστος Μαραφάτσος συνεχίζει να έχει δουλειές στην Ελλάδα. Για να ακριβολογούμε, η οικογένεια Μαραφάτσου έχει αναπτύξει εργασίες στα «πάτρια εδάφη». Φορείς των δραστηριοτήτων αυτών φέρονται να είναι οι εταιρείες Saint George Development IKE και η Saint George Construction IKE. Τις δυο εταιρείες τρέχουν τα αδέρφια Μαραφάτσου Χρήστος και Πέτρος μαζί με τον πατέρα τους Γιώργο, ο οποίος δραστηριοποιείται επί δεκαετίες ως κατασκευαστής στις ΗΠΑ μέσω της Marafatsos Construction. Οι δύο ελληνικές εταιρείες της οικογένειας Μαραφάτσου δραστηριοποιούνται τόσο στις κατασκευές όσο και στον τουρισμό , με επίκεντρο Αθήνα και Λακωνία.

H ONEX Neorion Shipyards

Υπενθυμίζουμε πως ο όμιλος ONEX του Πάνου Ξενοκώστα διατηρεί και αυτός σχέσεις τόσο με τον κρατικό οργανισμό αναπτυξιακής χρηματοδότησης των ΗΠΑ (DFC),όσο και με την Catalyst Strategies του Χρήστου Μαραφάτσου. Αναφερόμαστε στην ONEX διότι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις των ONEX Neorion Shipyards και ONEX Technology Systems & Business Solutions για το 2025.

Η ONEX Neorion Shipyards κατάγραψε το 2025 υποχώρηση της κερδοφορίας, μείωση του κύκλου εργασιών και υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας περιορίστηκαν στις 946.172 ευρώ το 2025, έναντι 1,94 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 51,2%. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από σημαντική συρρίκνωση των πωλήσεων, καθώς ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 43,07 εκατ. ευρώ από 53,06 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 18,8%.Η υποχώρηση της δραστηριότητας αποτυπώθηκε και στη λειτουργική κερδοφορία, με τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων να περιορίζονται στα 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι 2,97 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο ισολογισμός της ONEX Neorion Shipyards αποτυπώνει υψηλό επίπεδο υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Στο τέλος του 2025, οι συνολικές υποχρεώσεις της ONEX Neorion Shipyards ανέρχονταν σε 40,78 εκατ. ευρώ, έναντι ιδίων κεφαλαίων 4,09 εκατ. ευρώ. Παρότι οι υποχρεώσεις μειώθηκαν από τα 44 εκατ. ευρώ του 2024, εξακολουθούσαν να αντιστοιχούν σε περίπου δέκα φορές την καθαρή θέση της εταιρείας. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 40,13 εκατ. ευρώ, έναντι 41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά εμπορικές υποχρεώσεις, ύψους 25,54 εκατ. ευρώ, οι οποίες πάντως υποχώρησαν από τα 27,68 εκατ. ευρώ του 2024. Στο σκέλος του δανεισμού, τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,49 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 3,15 εκατ. ευρώ εμφανίζονται ως βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων.

Ένα ακόμη στοιχείο του ισολογισμού είναι το υψηλό ύψος των εμπορικών απαιτήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν στα 35,28 εκατ. ευρώ από 33,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 82% του ετήσιου κύκλου εργασιών, γεγονός που καθιστά την είσπραξη των απαιτήσεων σημαντική παράμετρο για τη ρευστότητα της εταιρείας. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1,49 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 1,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ONEX Technology Systems

Η άλλη εταιρεία του Ομίλου, η ONEX Technology Systems & Business Solutions εμφάνισε το 2025 μείωση του τζίρου, αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και υψηλές συνολικές υποχρεώσεις. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε στα 57,2 εκατ. ευρώ, από 67,8 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 15,6%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος ανέβηκε στα 12,85 εκατ. ευρώ, από 5,26 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Δηλαδή, αυξήθηκε κατά περίπου 144%. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας έφτασαν τα 38 εκατ. ευρώ, έναντι 35,5 εκατ. ευρώ το 2024.

ι οφειλές προς προμηθευτές σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 5,59 εκατ. ευρώ από 2,78 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ύψος διατήρησαν και οι απαιτήσεις της ONEX από πελάτες, οι οποίες ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ. Παρά την πτώση των πωλήσεων και την αύξηση του δανεισμού, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει την κερδοφορία της. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,13 εκατ. ευρώ, από 1,75 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,69 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν και η εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία αυξήθηκαν στα 6,85 εκατ. ευρώ, από 5,22 εκατ. ευρώ.

Metlen – Shell

Μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια συνολικά 3 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου έως το 2031 υπέγραψαν η Metlen και η Shell Global LNG Limited, με τις ποσότητες να προορίζονται για την ελληνική αγορά αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor). Η πενταετής συμφωνία προβλέπει την παράδοση έξι φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, συνολικής ποσότητας περίπου 600 εκατ. κυβικών μέτρων τον χρόνο, με έναρξη το 2027. Τα φορτία θα προέρχονται κυρίως από το χαρτοφυλάκιο LNG της Shell στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας και της Ευρώπης.

H Venture Global

Παραμένουμε στο αμερικανικό φυσικό αέριο, καθώς η Venture Global, ο αμερικανικός εταίρος της Atlantic-SEE LNG Trade, ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της πρώτης φάσης του έργου εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Plaquemines στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Η πρώτη φάση του έργου τέθηκε σε εμπορική λειτουργία μόλις 53 μήνες μετά τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επίδοση που, σύμφωνα με την εταιρεία, το κατατάσσει μεταξύ των ταχύτερα κατασκευασμένων νέων εγκαταστάσεων εξαγωγής LNG διεθνώς. Το πρώτο φορτίο μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας παραλήφθηκε από τη Shell, αποτελώντας παράλληλα την πρώτη αποστολή στο πλαίσιο μακροχρόνιας συμφωνίας αγοραπωλησίας. Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα νότια της Νέας Ορλεάνης, στις όχθες του Μισισιπή, και αναμένεται να διαθέτει συνολική εξαγωγική δυναμικότητα άνω των 28 εκατ. τόνων LNG ετησίως, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 36 μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου, δυναμικότητας 626.000 τόνων ετησίως η καθεμία, έξι μονάδες προεπεξεργασίας, τρεις προβλήτες φόρτωσης πλοίων LNG χωρητικότητας έως 200.000 κυβικών μέτρων και τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης αντίστοιχης χωρητικότητας. Η ενεργειακή υποστήριξη εξασφαλίζεται από δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, μέγιστης ισχύος 720 MW η καθεμία, ενώ δύο αγωγοί συνδέουν τον τερματικό σταθμό με τα αμερικανικά δίκτυα φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής δυναμικότητας άνω των 100 εκατ. τόνων LNG ετησίως, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας.

Ποιους «φωτογράφισε» ο Εξάρχου

Ποιους εννοούσε άραγε ο Αλέξανδρος Εξάρχου όταν αναφέρθηκε χθες σε αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα που θα προτιμούσαν τη μεταφορά LNG προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας αντί της Ελλάδας; Χωρίς να κατονομάσει εταιρείες, ο επικεφαλής της AKTOR και της Atlantic See LNG Trade άφησε σαφείς αιχμές για ανταγωνιστές της Venture Global, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου. Μια ματιά στις συμφωνίες προμήθειας LNG που έχει συνάψει η Τουρκία οδηγεί σε ορισμένα ηχηρά ονόματα. Στη λίστα βρίσκεται η Cheniere Energy, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αμερικανικού LNG και άμεσος ανταγωνιστής της Venture Global, που έχει υπογράψει συμφωνία με την τουρκική BOTAŞ για την προμήθεια 1,2 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Ακόμη, περιλαμβάνεται η ExxonMobil, η οποία έχει συμφωνήσει με την BOTAŞ για την προμήθεια περίπου 3,8 δισ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως, με δεκαετή ορίζοντα και έναρξη το 2027. Σημαντική παρουσία έχει στην τουρκική αγορά και η ελβετική Mercuria, που έχει συνάψει συμφωνία για περίπου 70 δισ. κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG έως το 2045. Πόσο βάσιμος ή αβάσιμος είναι, όμως, ο ισχυρισμός Εξάρχου ότι το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να αναμειγνύεται με ρωσικό αέριο στην Τουρκία, παρά τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς; Επειδή το ίδιο έχει συμβεί επανειλημμένα με το ρωσικό πετρέλαιο που επί τουρκικού εδάφους «βαφτίζεται» σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ρωσικό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το σενάριο αυτό. Κάθε ισχυρισμός, ωστόσο, οφείλει να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, ιδίως όταν διατυπώνεται δημοσίως.

Η Hellas Direct

Στις 50 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με την υψηλότερη μακροχρόνια ανάπτυξη συγκαταλέγεται η Hellas Direct, καταλαμβάνοντας την 49η θέση στην κατάταξη FT Europe’s Long-Term Growth Champions 2027 των Financial Times και της Statista, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 47,79% την τελευταία δεκαετία. Η λίστα των Financial Times και της Statista περιλαμβάνει 300 ευρωπαϊκές εταιρείες που διακρίθηκαν για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των εσόδων τους σε βάθος δεκαετίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργανική ανάπτυξη. Η ασφαλιστική εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της την περίοδο 2015-2025, με τα έσοδά της να εκτοξεύονται από τα 5,99 εκατ. ευρώ στα 297,73 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 50 φορές μέσα σε δέκα χρόνια, επίδοση που την τοποθετεί ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η διάκριση αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση για τους χαρισματικούς ιδρυτές της Hellas Direct, τον Αλέξη Πανταζή και τον Αιμίλιο Μάρκου. Στην ίδια ευρωπαϊκή κατάταξη των FT περιλαμβάνεται και η ελληνική AutoUnion Car Rental, η οποία κατέλαβε την 194η θέση, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 22,87% την περίοδο 2015-2025. Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε το 2003, αύξησε τα έσοδά της από 5,96 εκατ. ευρώ το 2015 σε 46,75 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας σχεδόν οκταπλασιασμό του κύκλου εργασιών της.

H ALVEO Capital Advisors

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών προχώρησε ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ιδρυτής της V+O Communication. Πρόκειται για την ALVEO Capital Advisors Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Η ALVEO Capital Advisors δημιουργήθηκε με βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Ειδικότερα, η εταιρεία μπορεί να παρέχει συμβουλές για τη στρατηγική ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση κεφαλαίων και επενδύσεων, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας. Ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητές της κατέχουν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από τέτοιου είδους συναλλαγές, καθώς και συμβουλών για την κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται η αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας νομικών προσώπων, η παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών, οι φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και η υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης είναι ο μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας, κατέχοντας το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, ανέλαβε τη διοίκηση και την εκπροσώπησή της ως σύμβουλος-διαχειριστής, με εξαετή θητεία.

ΒΑΡΔΑΞ - HELLENiQ ENERGY

Ζημιές εμφάνισε το 2025 η ΒΑΡΔΑΞ, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον πετρελαιαγωγό Θεσσαλονίκης – Σκοπίων. Η ΒΑΡΔΑΞ ανήκει κατά 79,99% στην ΕΛΠΕΤ Βαλκανική, θυγατρική του ομίλου HELLENiQ ENERGY, ενώ το υπόλοιπο 20,01% κατέχει η εταιρεία NAFTOVOD, με έδρα τα Σκόπια. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με καθαρές ζημιές 2,22 εκατ. ευρώ, έναντι 7,27 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ συνέχισε να χρειάζεται χρηματοδοτική στήριξη για την κάλυψη των αναγκών της. Η εταιρεία δεν εμφάνισε έσοδα από πωλήσεις το 2025, καθώς ο αγωγός ήταν το 2025 εκτός εμπορικής λειτουργίας σχεδόν ολόκληρη τη χρονιά. Για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της, η ΒΑΡΔΑΞ προχώρησε τον Ιούλιο του 2025 σε νέα αύξηση του ορίου ομολογιακού δανείου από συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου, ανεβάζοντάς το στα 14,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε στο τέλος της χρονιάς, όταν ο αγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων τέθηκε ξανά σε λειτουργία, έπειτα από περίπου 13 χρόνια αδράνειας. Ο αγωγός τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2025 και η πρώτη μεταφορά ολοκληρώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2026. Η υποδομή έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 2,5 εκατ. τόνων πετρελαίου κίνησης ετησίως, ενώ στα σχέδια του ομίλου HELLENiQ ENERGY περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ ως περιφερειακού κέντρου διακίνησης καυσίμων προς το Κόσοβο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία.

ΙΕΠ – ΟΤΕ – Digitech

Σε νέα τροποποίηση της σύμβασης για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων προχώρησαν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ο ΟΤΕ. Πρόκειται για την ένατη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης της 30ής Νοεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το συμβατικό έγγραφο, η διάρκεια του έργου παρατείνεται έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ αναπροσαρμόζεται το συνολικό τίμημα, μετά την έγκριση μείωσης του φυσικού αντικειμένου. Η αλλαγή συνδέεται με την αντίστοιχη μείωση του αντικειμένου του πρώτου υποέργου και επιφέρει προσαρμογές σε συγκεκριμένα παραδοτέα του δεύτερου υποέργου, κυρίως ως προς τους προβλεπόμενους ανθρωπομήνες απασχόλησης. Το αναθεωρημένο οικονομικό αντικείμενο διαμορφώνεται πλέον σε 58,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε περίπου 73 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ακόμη, τροποποιούνται οι όροι τμηματικής πληρωμής, με την εξόφληση του υπολοίπου να συνδέεται με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και επικαιροποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής και παραλαβής των ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και των επιμέρους τεχνολογικών εφαρμογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της σύμβασης. Το έργο αφορά στη μετατροπή συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και δυνατότητες εξατομικευμένης μάθησης. Ανάδοχος είναι ο ΟΤΕ, ως καθολικός διάδοχος της COSMOTE, ενώ στο υπεργολαβικό σχήμα συμμετέχει και η Digitech High Technology Solutions, η οποία στις 19 Δεκεμβρίου 2024 είχε αντικαταστάσει την Wide Services.