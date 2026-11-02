Η βαριά σκιά του «Χωριάτικου» πάνω από την ΑΑΔΕ, η Αντιγόνη Λουδιάδη και η Chaarat Gold, η Snappi, η Meridian Properties, η Conach, ο Κωνσταντακόπουλος και η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η σκιά του «Χωριάτικου» πάνω από την ΑΑΔΕ.

Η υπόθεση «Χωριάτικο», με το πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών και παράνομων δραστηριοτήτων που είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, απέχει ακόμη πολύ από το να αποκαλυφθεί σε όλες της τις διαστάσεις. Και αυτό διότι, πέρα από τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της έρευνας, υπάρχει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πτυχή, η οποία αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα του φορολογικού μηχανισμού. Πρόκειται για τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει λογιστές και λογίστριες του επιχειρηματικού δικτύου με στελέχη των φορολογικών αρχών, ακόμη και σε υψηλά κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας έχει συγκεντρώσει στοιχεία για αυτές τις διασυνδέσεις, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, ευρήματα που σχετίζονται με τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει τη λογιστική και φορολογική διαχείριση των εταιρειών του Γιαννακόπουλου. Το Documento αποκάλυψε χθες μία λίστα με εφοριακούς που φέρονται να χρηματίζονταν από το δίκτυο. Η συγκεκριμένη λίστα, προέρχεται από μία εκ των δύο βασικών λογιστριών του επιχειρηματία.

Ωστόσο, αυτή ενδέχεται να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η έρευνα της ΔΑΟΕ έχει συγκεντρώσει στοιχεία και για άλλους εφοριακούς, οι οποίοι φέρονται να κατείχαν υψηλότερες θέσεις από εκείνους που περιλαμβάνονται στη λίστα που δημοσιοποιήθηκε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση ενός ακόμη λογιστή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος, όπως αναφέρουν υπηρεσιακές πηγές, αναλάμβανε να συνδράμει τον επιχειρηματία σε ιδιαίτερα σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις. Οι πληροφορίες που φέρονται να συνδέονται με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου ενδέχεται να ανοίξουν έναν νέο κύκλο αποκαλύψεων για τις επαφές του δικτύου με στελέχη του φορολογικού μηχανισμού.

Πλέον, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Διοίκηση της ΑΑΔΕ βρίσκονται μπροστά σε μια σοβαρή πρόκληση. Χρειάζεται μια πραγματική επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» (Mani pulite), με ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών, έλεγχο των υπηρεσιακών διασυνδέσεων και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε αποδεδειγμένης περίπτωσης διαφθοράς. Και αυτό όχι μόνο για να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν, αλλά κυρίως για να προστατευθεί το κύρος των φορολογικών αρχών και των χιλιάδων υπαλλήλων που ασκούν έντιμα τα καθήκοντά τους.

Ήδη, σε κρίσιμες ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως τα ΕΛΚΕ, η ΥΕΔΔΕ και η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), επικρατεί αναβρασμός, με φήμες και συζητήσεις γύρω από ενδεχόμενες διασυνδέσεις υπηρεσιακών παραγόντων με το δίκτυο Γιαννακόπουλου. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα και η παραφιλολογία κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ένα τοξικό περιβάλλον, στο οποίο οι υποψίες θα υποκαθιστούν τα πραγματικά στοιχεία και θα πλήττεται συλλήβδην η αξιοπιστία των ελεγκτικών μηχανισμών. Γι' αυτό και η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί πλέον ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας.

Η εποπτεία των Εσωτερικών Υποθέσεων

Με αφορμή της υπόθεση «Χωριάτικο» ακούμε πως η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σκέπτεται να μεταφέρει την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ) της ΑΑΔΕ, από το γραφείο του Διοικητή στο πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελεί ένα από τα κεντρικά όργανα της ΑΑΔΕ, με αρμοδιότητες που εκτείνονται από την εποπτεία της λειτουργίας της και την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού έως τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητάς της.

Η συγκεκριμένη εισήγηση αξιολογείται θετικά για περισσότερους από έναν λόγους. Πρωτίστως, διότι ενδεχόμενες αστοχίες, αδυναμίες ή παραλείψεις της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων δεν θα συνδέονται πλέον ευθέως και αποκλειστικά με το πρόσωπο του εκάστοτε Διοικητή, όπως συμβαίνει με το σημερινό μοντέλο διοικητικής υπαγωγής. Ακόμη, η ανάθεση της εποπτείας σε ένα συλλογικό όργανο εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, να διευρύνει τη θεσμική λογοδοσία και να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση ευαίσθητων υποθέσεων.

Στην πράξη, μια τέτοια αλλαγή θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση από ένα προσωποκεντρικό μοντέλο εποπτείας σε ένα περισσότερο συλλογικό σύστημα ελέγχου, με σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Το ζητούμενο, άλλωστε, δεν είναι απλώς η αποσύνδεση του Διοικητή από ενδεχόμενες δυσλειτουργίες της υπηρεσίας, αλλά κυρίως η ενίσχυση των θεσμικών εγγυήσεων, ώστε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να επιτελεί την αποστολή της με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία και λογοδοσία.

Η Addy Loudiadis και η Chaarat Gold

Στο επίκεντρο μιας δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η Αντιγόνη Λουδιάδη, η γνωστή στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κύκλους ως Addy Loudiadis, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το περιβόητο swap της Goldman Sachs για τον εξωραϊσμό του ελληνικού δημοσίου χρέους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτή τη φορά, η υπόθεση αφορά στη Chaarat Gold Holdings, μεταλλευτική εταιρεία με δραστηριότητα στην Κιργιζία, στην οποία η Ελληνίδα πρώην τραπεζίτης κατέχει τη θέση της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δικαστική αντιπαράθεση εξελίσσεται στο Ανώτατο Δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, όπου προ ημερών προσέφυγε η Labro Investments Limited, επενδυτική εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες, η οποία υπήρξε ένας από τους βασικότερους μετόχους και χρηματοδότες της Chaarat Gold με συμμετοχή που είχε ξεπεράσει το 44%. Πίσω από τη Labro βρίσκεται ο Σουηδός επιχειρηματίας και επενδυτής Martin Andersson, πρώην εκτελεστικός πρόεδρος της μεταλλευτικής εταιρείας, ο οποίος αποχώρησε από τη συγκεκριμένη θέση τον Ιούλιο του 2024, εν μέσω συζητήσεων για την αναδιάρθρωση των χρεών της.

Στο πλευρό του Andersson βρίσκονται και άλλοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων η East Capital SICAV, επενδυτικό σχήμα με έδρα το Λουξεμβούργο, καθώς και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη μετοχική βάση της Chaarat Gold. Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν φερόμενη καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος των μετόχων, υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί γύρω από την οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας ενδέχεται να οδηγήσουν στη μεταφορά του ελέγχου της στους πιστωτές της.

Στην αντίδικη πλευρά βρίσκονται η ίδια η Chaarat Gold Holdings και τρία πρόσωπα που κατονομάζονται στα δικαστικά έγγραφα: η Αντιγόνη Λουδιάδη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μεταλλευτικής εταιρείας, ο Simon Morris και ο Martin Wiwen-Nilsson, στελέχη που συνδέονται με τη διοίκησή της. Ο τελευταίος είχε διατελέσει στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Chaarat και συνδέεται με την προηγούμενη μετοχική και διοικητική της ιστορία.

Οι προσφεύγοντες ζητούν δικαστική προστασία έναντι της φερόμενης καταχρηστικής συμπεριφοράς, ενώ έχει υποβληθεί και αίτημα χορήγησης άδειας για την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και όχι για αποδεδειγμένες παραβάσεις.

Η Ελληνίδα που έφθασε στην κορυφή του City

Η Αντιγόνη Λουδιάδη δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση στελέχους της διεθνούς χρηματοοικονομικής αγοράς. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες συγκαταλέγεται στις πλέον επιδραστικές Ελληνίδες του City του Λονδίνου, έχοντας διαγράψει μια πορεία που συνδέθηκε με μεγάλες και σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Από το 1994 έως το 2007 διετέλεσε partner της Goldman Sachs και συν-επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος επενδυτικής τραπεζικής, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη. Το 2007 συνίδρυσε, σε συνεργασία με την Goldman Sachs, τη Rothesay Life, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική κάλυψη συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Ως διευθύνουσα σύμβουλος μέχρι το 2022 συνέβαλε στην ανάδειξή της σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του βρετανικού ασφαλιστικού κλάδου.

Ωστόσο, για το ελληνικό κοινό, το όνομά της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Η Αντιγόνη Λουδιάδη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της Goldman Sachs που χειρίστηκε τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων με το ελληνικό Δημόσιο το 2001, επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη. Η συναλλαγή επέτρεψε τη μετατροπή υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου από ξένα νομίσματα σε ευρώ, με τη χρήση ειδικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο τρόπος αποτίμησης και καταγραφής της συμφωνίας προκάλεσε αργότερα έντονη διεθνή κριτική, καθώς συνδέθηκε με την απόκρυψη του πραγματικού ύψους των δημοσιονομικών υποχρεώσεων της χώρας. Το επίμαχο swap απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέους, αναδεικνύοντας τις συνέπειες που μπορούν να έχουν σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα στη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Η υπόθεση δεν έκλεισε γρήγορα. Το 2005 η συμφωνία αναδιαρθρώθηκε, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με το όχημα Titlos και την Εθνική Τράπεζα. Το 2019 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στον οριστικό τερματισμό της συναλλαγής. Η συμφωνία αφορούσε swap αξίας 4,03 δισ. ευρώ, το οποίο αντικαταστάθηκε από τρία ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μείωση του δημόσιου χρέους κατά περίπου 724 εκατ. ευρώ. Έτσι, μια χρηματοοικονομική συναλλαγή που ξεκίνησε το 2001 χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να κλείσει οριστικά, αφήνοντας πίσω της έντονη συζήτηση για το πώς η Ελλάδα μπήκε στη ζώνη του ευρώ.

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και η Conach

Στη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών και διαχείρισης ακινήτων, με μετοχικό κεφάλαιο 18 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Πρόκειται για τη Conach Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο18 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ στους καταστατικούς σκοπούς της περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, η αγορά και πώληση ακινήτων, η εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η σύσταση της Conach συνδέεται με την εισφορά του συνόλου των μετοχών της κυπριακής Sonand Holdings Limited, εταιρείας που ανήκει επίσης στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Συγκεκριμένα, από τα 18 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 2,12 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθεί με χρηματική καταβολή, ενώ τα υπόλοιπα 15,88 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην αποτιμημένη αξία των 4.980.500 μετοχών της Sonand Holdings Limited, οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρεία μέσω ανταλλαγής τίτλων.

Το ακίνητο στην Αθηνών – Σουνίου

Το σημαντικότερο στοιχείο που αναδεικνύεται από την έκθεση αποτίμησης είναι η ακίνητη περιουσία της Sonand Holdings Limited. Σύμφωνα με την έκθεση, η κυπριακή εταιρεία διαθέτει επενδυτικό ακίνητο επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στη θέση «Άγιος Δημήτριος», το οποίο αποτιμήθηκε σε 18,05 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.461,88 τετραγωνικών μέτρων, με πρόσοψη στην παραλιακή λεωφόρο και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα. Στο ακίνητο υπάρχουν τρία ανεξάρτητα κτίσματα, συνολικής επιφάνειας 573,57 τετραγωνικών μέτρων. Το βασικό κτίριο είναι μονοκατοικία επιφάνειας 497,34 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αναπτύσσεται σε ισόγειο και ημιυπόγειο, ενώ υπάρχουν ακόμη βοηθητικό κτίριο και στεγασμένος χώρος στάθμευσης. Η έκθεση αποτίμησης επισημαίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ακινήτου: διαθέτει άμεση πρόσβαση σε παρακείμενη παραλία, η οποία, λόγω της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο. Η λογιστική αξία του ακινήτου στα βιβλία της Sonand Holdings Limited ανερχόταν σε περίπου 3,23 εκατ. ευρώ, ενώ η αναπροσαρμογή της αξίας του κατά περίπου 14,82 εκατ. ευρώ οδήγησε στη συνολική αποτίμηση των 18,05 εκατ. ευρώ.

Η Meridian Properties

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του real estate πραγματοποιεί η οικογένεια Δέμου, της γνωστής ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας DEMO, με την Ιωάννα Δέμου να αναλαμβάνει τη διαχείριση μιας νεοσύστατης εταιρείας ακινήτων με σημαντική κεφαλαιακή βάση. Πρόκειται για τη Meridian Properties Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε χθες, με αρχικό κεφάλαιο 4,22 εκατ. ευρώ και αντικείμενο την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Μοναδική μέτοχος της Meridian Properties είναι η Azure Nest Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε από την οικογένεια Δέμου μόλις το περασμένο καλοκαίρι, με μετοχικό κεφάλαιο 8,2 εκατ. ευρώ. Η Azure Nest κατέβαλε εξ ολοκλήρου το κεφάλαιο των 4,22 εκατ. ευρώ της Meridian Properties, αποκτώντας το 100% των εταιρικών της μεριδίων.

Alpha Bank: Το Mobile Banking κερδίζει έδαφος

Στην Alpha Bank στρέφονται αυτή την εβδομάδα τα βλέμματα της αγοράς, ενόψει του Investor Day της 5ης Νοεμβρίου, όπου η Διοίκηση υπό τον Βασίλη Ψάλτη αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της για την επόμενη ημέρα του Ομίλου και τους στρατηγικούς στόχους έως το 2030. Ένα από τα πεδία στα οποία αναμένεται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι η ψηφιακή τραπεζική και, κυρίως, ο τρόπος με τον οποίο η Alpha Bank σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την κερδοφορία της. Η αφετηρία είναι ήδη ισχυρή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 9μήνου 2026, οι συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, ενώ το 98,5% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον μέσω ψηφιακών καναλιών. Παράλληλα, οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών έχουν φθάσει τα 2,1 εκατομμύρια. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διείσδυση των ψηφιακών καναλιών στις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των καταναλωτικών δανείων χορηγείται ψηφιακά, όπως και το 86% των προπληρωμένων καρτών. Συνολικά, σχεδόν τρεις στις δέκα πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 29,7%. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η ψηφιακή μετάβαση έχει προχωρήσει πέρα από τις καθημερινές συναλλαγές και επεκτείνεται σταδιακά στον πυρήνα της τραπεζικής δραστηριότητας, δηλαδή στην πώληση προϊόντων και στη δημιουργία εσόδων. Το μεγάλο ερώτημα, επομένως, ενόψει του Investor Day είναι πόσο μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών εργασιών θα μπορεί να πραγματοποιείται ψηφιακά και με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Snappi: Στόχος η προσέλκυση 10.000 νέων χρηστών κάθε μήνα

Με στόχο την προσέλκυση τουλάχιστον 10.000 νέων χρηστών κάθε μήνα εισέρχεται η Snappi στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, καθώς η ψηφιακή τράπεζα του Ομίλου Πειραιώς επιδιώκει να ξεπεράσει τους 400.000 χρήστες το 2027, έναντι περίπου 260.000 σήμερα. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα αποτελέσματα 9μήνου 2026, η Snappi χρειάζεται να προσθέσει περισσότερους από 140.000 χρήστες έως το τέλος του 2027, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση κατά τουλάχιστον 54%. Ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε περίπου 2.300 νέους χρήστες την εβδομάδα ή 330 ημερησίως. Ακόμη, η Διοίκηση Μεγάλου θέτει ως στόχο την αύξηση των καταθέσεων από 130 εκατ. ευρώ σήμερα σε περίπου 500 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2027, καθώς και την ανάπτυξη νέων χορηγήσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως το 75% των χρηστών της Snappi δεν προέρχεται από την υφιστάμενη πελατειακή βάση της Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που δείχνει πως η ανάπτυξη της δεν συσχετίζεται με το δίκτυο του Ομίλου Πειραιώς.

CrediaBank: Οι 15 μεγαλύτεροι μέτοχοι

Νέες ισορροπίες στη μετοχική σύνθεση της CrediaBank διαμορφώνει η απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με την Intracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη να εισέρχεται στην ομάδα των μεγαλύτερων μετόχων της τράπεζας, δίπλα στο Υπερταμείο, τη Thrivest των Έξαρχου, Καϋμενάκη και Μπάκου και άλλα ισχυρά επιχειρηματικά και θεσμικά χαρτοφυλάκια. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης στις 30 Οκτωβρίου 2026, εκδόθηκαν 212,26 εκατ. νέες μετοχές, ανεβάζοντας το σύνολο των μετοχών της CrediaBank σε 2,208 δισ.

Οι νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 9,61% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου και κατανέμονται στους πρώην μετόχους της Ευρώπη Holdings, σύμφωνα με τους όρους της συγχώνευσης. Η συνδυαστική εξέταση των συμμετοχών που καταγράφηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CrediaBank στις 23 Οκτωβρίου και των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για τους μετόχους της Ευρώπη Holdings δίνει μια πρώτη, ενδεικτική εικόνα των 15 μεγαλύτερων μετοχικών θέσεων μετά τη συναλλαγή. Στην κορυφή παραμένει το Υπερταμείο, με 585,1 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 26,50% του νέου μετοχικού κεφαλαίου. Ακολουθεί η Thrivest με 478,5 εκατ. μετοχές και ποσοστό 21,67%.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι συγκεντρώνουν αθροιστικά το 48,17% της τράπεζας. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Marbella Investments, που συνδέεται με τον εφοπλιστή Ηλία Γκότση, με 99 εκατ. μετοχές και ποσοστό 4,48%. Η σημαντικότερη αλλαγή προκύπτει από την είσοδο της Intracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη. Με βάση το ποσοστό 40% που κατείχε στην Ευρώπη Holdings, εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στην εταιρεία περίπου 84,9 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, ή ποσοστό 3,85%, γεγονός που την τοποθετεί ενδεικτικά στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί ο ΕΦΚΑ, με 50,2 εκατ. μετοχές και ποσοστό 2,27%, ενώ στην έκτη θέση βρίσκεται η BlackRock Global Funds, με 45,4 εκατ. μετοχές και συμμετοχή 2,06%.

Στην έβδομη θέση εμφανίζεται η Atale Enterprises, που συνδέεται με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, με 38,7 εκατ. μετοχές και ποσοστό 1,75%. Στους μεγάλους μετόχους προστίθεται και η KNL Investment Holdings του επιχειρηματία Νίκου Μακρόπουλου. Με βάση τη συμμετοχή 13,40% που διέθετε στην Ευρώπη Holdings, η εταιρεία εκτιμάται ότι αποκτά περίπου 28,4 εκατ. μετοχές της CrediaBank, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,29% του νέου μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολουθεί το ΤΜΕΔΕ, με 28,3 εκατ. μετοχές και ποσοστό 1,28%, ενώ τη δέκατη θέση καταλαμβάνει το αμερικανικό συνταξιοδοτικό ταμείο Kansas Public Employees Retirement System, με 19,6 εκατ. μετοχές και ποσοστό 0,89%. Στην ενδέκατη θέση τοποθετείται η Green Hydepark Investments με ποσοστό 0,86%. Τη δωδέκατη θέση καταλαμβάνει το Vanguard Total International Stock Index Fund, με 13,7 εκατ. μετοχές και ποσοστό 0,62%. Στη δέκατη τρίτη θέση εμφανίζεται ο Νικόλαος Κατσιμπέρης, με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου 0,51%. Τη δεκαπεντάδα συμπληρώνουν η Norges Bank, με 11,33 εκατ. μετοχές και ποσοστό 0,51%, και το College Retirement Equities Fund, με 11,29 εκατ. μετοχές και επίσης περίπου 0,51%.