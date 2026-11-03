Οι αλλαγές αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, μεταφορείς και εταιρείες ταχυμεταφορών.

Σε δύο διαδοχικά στάδια, από την 1η Ιανουαρίου 2027 και την 1η Ιανουαρίου 2028, θα τεθεί σε εφαρμογή η Β΄ Φάση της ψηφιακής παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της διακίνησης αποθεμάτων, σύμφωνα με νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι αλλαγές αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, μεταφορείς και εταιρείες ταχυμεταφορών, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους.

Με την απόφαση Α.1233/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι νέες λειτουργικότητες του συστήματος ψηφιακής παρακολούθησης των αποθεμάτων, ενώ προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή των υποχρεώσεων, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής στην αγορά.

Τα δύο στάδια εφαρμογής από το 2027 και το 2028

Η πρώτη φάση, με την ονομασία Β1, θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα περιλαμβάνει τις ψηφιακές διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης και παραλαβής των αποθεμάτων. Παράλληλα, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου, επιτρέποντας την πληρέστερη καταγραφή και παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους.

Το δεύτερο στάδιο, η φάση Β2, θα ακολουθήσει την 1η Ιανουαρίου 2028, οπότε θα εφαρμοστεί η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC). Η συγκεκριμένη αλλαγή αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου ταξινόμησης των διακινούμενων ειδών, διευκολύνοντας την ομοιόμορφη καταγραφή και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

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Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και παρακολουθούνται οι μετακινήσεις εμπορευμάτων. Μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται τα πεδία του μορφότυπου της ψηφιακής παρακολούθησης, ενώ απλουστεύεται η διαδικασία προσωρινής μεταφόρτωσης αποθεμάτων, περιορίζοντας τη διαχειριστική επιβάρυνση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών. Στις περιπτώσεις όπου τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν ήδη από εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των αποθεμάτων, θα εφαρμόζονται απλούστερες διαδικασίες ψηφιακής παρακολούθησης.

Παράλληλα, οι μεταφορείς αποκτούν τη δυνατότητα επικαιροποίησης του Πίνακα Ειδών Συσκευασίας, ενώ εισάγονται νέες λειτουργικότητες που διευκολύνουν τη διαχείριση της φόρτωσης, της μεταφόρτωσης και της παράδοσης των εμπορευμάτων.

Οι νέες προβλέψεις καλύπτουν και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, με στόχο τη διατήρηση της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη τη διαδρομή, από την εκκίνηση μέχρι την τελική παραλαβή.

Τι προβλέπεται για τους αγρότες που δεν διαθέτουν ζυγαριά

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρύθμιση που αφορά τους αγρότες οι οποίοι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα ζύγισης των προϊόντων τους κατά την έναρξη της διακίνησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση ενημέρωσης της πλατφόρμας myDATA για την ποσότητα των διακινούμενων αποθεμάτων θα πραγματοποιείται από τον έμπορο που παραλαμβάνει τα προϊόντα.

Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει κυρίως τις περιπτώσεις διακίνησης αγροτικών προϊόντων στις οποίες η ακριβής ποσότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά την αναχώρηση από τον τόπο παραγωγής.

Με τον τρόπο αυτό, η καταγραφή της ποσότητας μεταφέρεται στο στάδιο της παραλαβής από τον έμπορο, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική μέτρηση.

Απλούστερη διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης προβλέπεται επίσης για συγκεκριμένες περιπτώσεις παράδοσης αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις του πωλητή.

Η ρύθμιση αφορά συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό αξίας με την ένδειξη «διακίνησης» και η μεταφορά πραγματοποιείται είτε χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου είτε με επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή των συνήθων διαδικασιών παρακολούθησης θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις, χωρίς να εξυπηρετείται αντίστοιχη ανάγκη καταγραφής.

Οι αναβαθμίσεις στις εφαρμογές timologio και myDATAapp

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει στην αναβάθμιση των δωρεάν ψηφιακών εφαρμογών timologio και myDATAapp, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την έκδοση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των σχετικών παραστατικών.

Η εφαρμογή timologio έχει εμπλουτιστεί με νέες ενδείξεις, ελέγχους και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης, προκειμένου να υποστηρίζει τις πρόσθετες απαιτήσεις του συστήματος.

Αντίστοιχα, η εφαρμογή myDATAapp διαθέτει πλέον δυνατότητα σάρωσης κωδικών QR, καθώς και νέες λειτουργίες για την ψηφιακή διαχείριση επιμέρους ενεργειών και την παρακολούθηση της πορείας των αποθεμάτων.

Οι αναβαθμίσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, από τον αποστολέα και τον μεταφορέα έως τον τελικό παραλήπτη.