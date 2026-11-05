Πάνω από 8 στους 10 χρήστες επισκέφθηκαν το public.gr από κινητό: τεχνολογία, οικιακές συσκευές και pop culture στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Λίγο πριν από τη Black Friday 2026, τα Public παρουσιάζουν στοιχεία από την επισκεψιμότητα του public.gr και τις δημοφιλέστερες προϊοντικές επιλογές κατά τη Black Friday 2025. Τα δεδομένα αναδεικνύουν την κυριαρχία του κινητού στην online αναζήτηση και το εύρος των κατηγοριών που ξεχώρισαν: από smartphones, laptops και οικιακές συσκευές μέχρι παιχνίδια, βιβλία, manga και K-pop.

Με το 83,66% των χρηστών να επισκέπτεται το public.gr μέσω κινητού, το smartphone αποτέλεσε το βασικό μέσο πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα, οι κορυφαίες προϊοντικές επιλογές αποτυπώνουν μια Black Friday που συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για πρακτικές ανάγκες όσο και για την ψυχαγωγία και τα προσωπικά ενδιαφέροντα.

Το προφίλ των καταναλωτών

Τις επιλογές της Black Friday 2025 αναζήτησαν άνδρες και γυναίκες σχεδόν στο ίδιο ποσοστό. Οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν το 52,73% και οι άνδρες το 47,27% των χρηστών που καταγράφηκαν στα δημογραφικά δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ποσοστά επιβεβαιώνουν ότι το κοινό που αναζητά ευκαιρίες αναβάθμισης είναι ευρύ και πολυσυλλεκτικό. Οι αγορές δεν περιορίζονται σε ένα στενό τεχνολογικό προφίλ, αλλά συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και πλευρές της καθημερινής ζωής, από την εργασία και την επικοινωνία μέχρι το σπίτι και την ψυχαγωγία.

Black Friday από το κινητό: Πάνω από 8 στους 10 χρήστες

Το smartphone είχε τον πρώτο λόγο στην ψηφιακή αγοραστική διαδρομή. Από το σύνολο των χρηστών του public.gr που καταγράφηκαν στα σχετικά δεδομένα, το 83,66% συνδέθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου, έναντι 15,17% μέσω desktop και μόλις 1,16% μέσω tablet.

Τα στοιχεία αφορούν τη συσκευή πρόσβασης στο public.gr και αναδεικνύουν τη σημασία του κινητού στην αναζήτηση προϊόντων και προσφορών κατά τη Black Friday. Η εύκολη πλοήγηση, η σαφής πληροφόρηση και η γρήγορη πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές αποκτούν, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα στην online εμπειρία.

Η γεωγραφία: Πανελλαδική απήχηση με πρωταγωνίστρια την Αθήνα

Η Αθήνα βρέθηκε στην πρώτη θέση το 2025, συγκεντρώνοντας το 76,54% των χρηστών που καταγράφηκαν στα γεωγραφικά δεδομένα, ενώ ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με 11,48%.

Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης το Πανόραμα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Λάρισα, η Κέρκυρα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα και η Ρόδος. Επιπλέον, στις επιμέρους κατατάξεις ανά συσκευή (mobile, desktop, tablet) εμφανίστηκαν περιοχές όπως η Κομοτηνή, η Καβάλα, ο Εύοσμος, η Κόρινθος, το Ρέθυμνο και η Καλαμαριά.

Η γεωγραφική διασπορά της κίνησης αναδεικνύει την πανελλαδική διάσταση της Black Friday και τονίζει ότι οι ψηφιακές αγορές αποτελούν το νο1 εργαλείο των καταναλωτών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα και η τελική απόφαση τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ