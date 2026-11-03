Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό!

Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τα Play Days του Νοέμβρη

Οι δράσεις Play Days στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

Play Days στα Public με τον Ψυχογιό!

Σάββατο 07 και Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Γνώρισε τον Dog Man από κοντά

Ο αγαπημένος ήρωας του Ντέιβ Πίλκι ζωντανεύει και έρχεται να συναντήσει τους μικρούς του φίλους στο Public Γλυφάδας και στο Public Πειραιά

Σας περιμένουμε!

Η μασκότ του Dog Man θα βρίσκεται:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 12:00 στο Public Γλυφάδας

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 12:00 στο Public Πειραιά

δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο τους ήρωα, να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν μια ξεχωριστή στιγμή στον κόσμο του Dog Man.

Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Dog Man και να βγάλεις μαζί του την πιο… ηρωική φωτογραφία!

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 ετών.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 07 και Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Κάισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για να παίξουμε, το Σάββατο 07 και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δες το πρόγραμμα εδώ:

Play Days και τον Νοέμβριο με επιτραπέζια ΚΑΙΣΣΑ στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακάλυψε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιούργησε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σε περιμένουμε!

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4-8 ετών!

Ελένη Κατσούλη

Η Νεφέλη και τα μυστικά της γης / Μεταίχμιο

Σάββατο 07/11 και ώρα 12:00 | Public Ηρακλείου Κνωσσού

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ελένης Κατσούλη «Η Νεφέλη και τα μυστικά της γης», το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 12:00, στο Public Ηρακλείου Κνωσσού.

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Μαζί και η Ελένη Κατσούλη για μια διαδραστική παρουσίαση για μικρούς αναγνώστες. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν μαζί με την ηρωίδα Νεφέλη σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, μαθαίνοντας για τη γη και την αξία του φαγητού, και θα φυτέψουν τον δικό τους σπόρο ως ενθύμιο.



Για παιδιά από 5 ετών

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι κοινό μπορεί να έχουν η Ινδία, η Ωκεανία, η Γαλλία, η Κένυα, ο Αμαζόνιος, η Ιαπωνία και τα Ζαγοροχώρια; Είναι όλοι προορισμοί της Νεφέλης, ενός κοριτσιού που αγαπά τη μαγειρική. Μια μαγική κατσαρολίτσα που ανακάλυψε στο σπίτι της γιαγιάς της την ταξιδεύει στις πέντε ηπείρους. Σε κάθε προορισμό, η Νεφέλη μαθαίνει πώς να σεβόμαστε το φαγητό και να μη σπαταλάμε τίποτα, προστατεύοντας έτσι τον πλανήτη. Η Γη έχει τα δικά της μυστικά. Κι αυτό το βιβλίο είναι εδώ για να μας τα αποκαλύψει.

Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό της και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του μήνα εδώ