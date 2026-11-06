Ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη και δρομολογείται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στα πανεπιστήμια προανήγγειλε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαιωάννου.

Την εκτίμηση ότι μέσα στους επόμενους τέσσερις έως πέντε μήνες θα έχουν εγκατασταθεί τουρνικέ και κάμερες ασφαλείας στα πανεπιστήμια διατύπωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού. «Θέλω να ελπίζω ότι σε 4-5 μήνες θα έχουν μπει», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς η υλοποίηση εξαρτάται από τις προβλεπόμενες διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων.

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες – Προχωρά ο διαγωνισμός

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025 προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία υποδομών ελεγχόμενης πρόσβασης και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, το υπουργείο Παιδείας συνεργάστηκε με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κατάλληλα σημεία εγκατάστασης των συστημάτων. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, όλα τα πανεπιστήμια έχουν παραλάβει συγκεκριμένο οδηγό ασφαλείας, ενώ οι σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού έχουν καθοριστεί. Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.

«Όλα αυτά μελετήθηκαν. Δόθηκαν οι προδιαγραφές και είναι έτοιμος να σηκωθεί ο διαγωνισμός, έτσι ώστε αυτά να τοποθετηθούν. Η τοποθέτησή τους σε κάποιους μήνες θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να γίνει σωστά», δήλωσε επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει το χρονικό περιθώριο.

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Κάμερες με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και ασφαλής έξοδος

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη λειτουργία των καμερών, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, η εγκατάσταση των τουρνικέ απαιτεί ειδικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της εισόδου χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια στην ασφαλή και γρήγορη έξοδο φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πανεπιστημίων για τις επόμενες δεκαετίες, αποφεύγοντας προσωρινές και αποσπασματικές λύσεις.

«Τα τουρνικέ και οι κάμερες δεν εξασφαλίζουν το 100%»

Ο Νίκος Παπαϊωάννου αναγνώρισε ότι ακόμη και η πλήρης εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη αποτροπή περιστατικών βίας και παραβατικότητας. «Ακόμη και τα τουρνικέ να έχουμε, ακόμη και τις κάμερες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχεις το 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους εξαρτάται και από τη συμπεριφορά όσων κινούνται σε αυτούς. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Ιουλίου 2025 προβλέπει ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες για παραβατικές συμπεριφορές, με τις σχετικές διατάξεις να βρίσκονται ήδη σε ισχύ.