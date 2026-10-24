Οι πιο δύκολες μέρες με τη νέα κακοκαιρία που πλησιάζει πριν την 28η Οκτωβρίου.

Πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες θα φέρει σε αρκετές περιοχές της χώρας η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή, και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά και τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές, ενώ η ένταση της κακοκαιρίας θα αυξηθεί.

Δευτέρα και Τρίτη οι πιο δύσκολες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

Αττική

Εύβοια

Νότια Θεσσαλία

Πελοπόννησος

Κυκλάδες

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Ανατολικό Αιγαίο

Η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Κυριακή το φθινόπωρο μας χτυπάει και πάλι την πόρτα, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να είναι δύο αρκετά επικίνδυνες ημέρες, κυρίως για την κεντρική, ανατολική και νότια χώρα, καθώς η βόρεια – βορειοανατολική χώρα θα επηρεαστεί στο μικρότερο βαθμό.

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«Από αύριο βαθμιαία θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία και από την Κυριακή, θα μιλάμε για μία πτώση του υδραργύρου της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου» σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης, προσθέτοντας: «Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, χαμηλής έντασης κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου. Εκεί που εστιάζεται η προσοχή μας είναι τα δυτικότερα τμήματα της χώρας καθώς αρχίζει να μας προσεγγίζει μία κακοκαιρία από την περιοχή της Αδριατικής. Θα αρχίζει να κατηφορίζει πιο νότια, να περάσει μέσα στο Ιόνιο».

«Την Κυριακή από το μεσημέρι και από τα δυτικά, θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες και τα φαινόμενα αυτά μέχρι και το τέλος της ημέρας, θα έχουν εξαπλωθεί ανατολικότερα και νοτιότερα. Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και με έμφαση την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, επηρεάζοντας την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και θα κινηθούν και λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι «η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι δύο πιο επικίνδυνες ημέρες σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα».

«Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά ανατολικά και νότια. Επομένως η κεντρική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, η περιοχή της Εύβοιας, τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο θα βρεθούν κάτω από την επίδραση αυτού του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας, που θα δώσει μεγάλο όγκο βροχής και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια» κατέληξε ο μετεωρολόγος.

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται βροχές και φθινοπωρινό κρύο - Ο καιρός έως τις αρχές Νοεμβρίου

Οι ομπρέλες βγαίνουν ξανά σε αρκετές περιοχές την Κυριακή (25/10), ενώ πιθανόν να είναι απαραίτητες σε τμήματα της Ελλάδας την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Σάββατο (24/10), υπάρχει η πιθανότητα για ασθενείς, πολύ τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο- κυρίως τη Λακωνία- και τα ορεινά της Κρήτης. Οι βοριάδες θα είναι εξασθενημένοι και η έντασή τους δεν θα ξεπερνά τα 4-5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (25/10) τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει πυκνή συννεφιά. Το σύστημα θα κινηθεί προς τα νότια μετά το μεσημέρι και υπάρχει η πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες από τη δυτική Θεσσαλία και νοτιότερα, με την Πελοπόννησο στο επίκεντρο. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ασθενής τοπική βροχή και στην Αττική.

Βροχερή θα είναι η Δευτέρα (26/10) στη νότια Ελλάδα, από το ύψος του Βόλου έως την ανατολική Πελοπόννησο και ίσως εκδηλωθούν τοπικά ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Βροχές αναμένονται και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και σε πεδινές περιοχές.

Προς τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10) υπάρχει ενδεχόμενο να εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Τα πρωί της Τρίτης αναμένονται βροχές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις βόρειες Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική Αττική.

Την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη (28/10) η θερμοκρασία ίσως πέσει και κάτω από τους 17-18 βαθμούς Κελσίου και θα υπάρχει η αίσθηση φθινοπωρινού κρύου, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Για την 28η Οκτωβρίου υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές στα νότια, οι οποίες ενδέχεται να είναι δυνατές στα Δωδεκάνησα. Για την Αττική υπάρχει η πιθανότητα να βρέξει στα ανατολικά και τα ορεινά. Εξάλλου, είναι πιθανό να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες, τα Κύθηρα και τη δυτική Κρήτη, καθώς οι βοριάδες θα φτάνουν τουλάχιστον τα 7-8 μποφόρ.

Από τις 29-30 Οκτωβρίου η Κρήτη μπαίνει ξανά σε «φθινοπωρινό σκηνικό». Στα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου περισσότερες βροχές αναμένονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές, ανέφερε ακόμα ο Σάκης Αρναούτογλου, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία.