Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου – και η αλλαγή στη θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.:00 π.μ. σε 03.00 π.μ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει: «Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.00 π.μ. σε 03.00 π.μ.».

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου – και η αλλαγή στη θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Φέτος, η μετάβαση γίνεται στις 25 Οκτωβρίου και αυτή είναι η νωρίτερη ημερομηνία που μπορεί να γίνει η αλλαγή.

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Νωρίτερα η αλλαγή της ώρας φέτος λόγω της τελευταίας Κυριακής του μήνα

Το 2026, ωστόσο, η τελευταία Κυριακή πέφτει στις 25 του μήνα, μία ημερομηνία που είναι λίγο πιο νωρίς από ό,τι συνήθως.

Η ρύθμιση γίνεται πάντα ξημερώματα Κυριακής ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα. Όσον αφορά τις αυτόματες συσκευές, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι «smart» συσκευές ενημερώνονται συνήθως αυτόματα.

Δεν πρέπει να ξεχάσετε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα αναλογικά ρολόγια, τα μη αυτόματα ξυπνητήρια και τα ρολόγια αυτοκινήτων.

Το ζήτημα της κατάργησης της αλλαγής της ώρας

Η συζήτηση για την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή εδώ και χρόνια, καθώς το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει πρόταση για τον τερματισμό της πρακτικής της μετακίνησης των δεικτών δύο φορές τον χρόνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος συστήματος.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η απαιτούμενη τελική απόφαση, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς.